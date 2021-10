Amazon Prime Video : les nouveautés de novembre 2021 dévoilées, du grand cinéma et d'intéressantes nouveautés au programme !

Halloween approche, et la fin du mois également. Amazon Prime Video a donc comme la concurrence dévoilé ce qu'il nous réserve pour novembre et c'est déjà Noël avant l'heure avec pour commencer tout un tas de films incontournables. Il y en a pour tous les goûts, avec des super-héros DC bien sombres, puisque les deux longs-métrages manquants de la trilogie du Chevalier Noir de Gotham de Christopher Nolan vont être ajoutés, de même que Batman v Superman. D'ailleurs, ce ne sont pas les seules œuvres du réalisateur britannico-américain, puisqu'Interstellar sera aussi du voyage ! De l'humour avec Very Bad Trip 3, de la SF avec le très critiqué Jupiter Ascending et l'excellent Mad Max: Fury Road ou encore le biopic sur Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody, vous devriez y trouver votre compte. Notez également qu'à l'instar de Netflix, la première saison de Demon Slayer s'invite sur la plateforme.

Et du côté des productions originales produites par Amazon, l'humour sera aussi au programme avec la comédie Flashback qui n'est pas sans rappeler Les Visiteurs. Un documentaire sur le Bayern devrait intéresser les fans de ballons ronds, mais le plus gros morceau, ce sera le lancement de La Roue du temps, l'adaptation des romans de feu Robert Jordan, véritables monuments de la fantasy. La liste complète est à retrouver ci-dessous.

1er novembre Bohemian Rhapsody

Comment c'est loin avec Orelsan

Demon Slayer - Saison 1

Annie avec Jamie Foxx

Urgences - L'intégrale

Chuck - L'intégrale 2 novembre Interstellar

Les Goonies

FC Bayern: Behind the legend

The Florida Project avec Willem Dafoe

3 novembre American Sniper 5 novembre Pete the Cat - Saison 2

Celebrity Hunted - Partie 2 8 novembre Pacific Rim

Very Bad Trip 3

Kursk de Thomas Vinterberg 9 novembre Magic Mike XXL

Beauté cachée avec Will Smith 10 novembre Mad Max: Fury Road 11 novembre Flashback de et avec Caroline Vigneaux

12 novembre Always Jane - Saison 1 15 novembre Batman v Superman : L'Aube de la Justice

The Dark Knight

The Dark Knight Rises

The Revenant

L'idéal avec Gaspard Proust 16 novembre San Andreas avec The Rock 17 novembre Jupiter : Le Destin de l'Univers des sœurs Wachowski 19 novembre La Roue du Temps - Saison 1

22 novembre Overlord 23 novembre Spotlight - Oscar 2016 du meilleur film

Agents très spéciaux : Code U.N.C.L.E 24 novembre Hanna - Saison 3

Do, Re & Mi - Épisode spécial Noël 26 novembre Gaspard Proust tapine 29 novembre Ma belle-famille, Noël et moi avec Kristen Stewart

Si vous n'êtes pas encore abonné à Amazon Prime, qui donne donc accès à tout cela et bien plus, il est possible d'y souscrire à partir de 5,99 € par mois, ou 49,99 € à l'année.

