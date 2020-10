Amazon Prime Video : quoi de neuf en novembre 2020 ?

Le mois d'octobre a filé à toute vitesse, nous serons très prochainement en novembre, Amazon dévoile donc aujourd'hui les films et séries qui seront à découvrir dans les prochaines semaines via son service Prime Video. Ce dernier est pour rappel accessible par les membres Amazon Prime, et l'abonnement coûte 49 € par an ou 5,99 € par mois avec d'autres avantages.

Amazon nous rappelle d'abord que sont déjà disponibles The Americans Saison 1 à 6 ainsi que Borat et Borat, le film d'après (aussi référencé sous les titres Borat : Leçons culturelles sur l'Amérique au profit glorieuse nation Kazakhstan et Borat, nouvelle mission filmée : Livraison bakchich prodigieux pour régime de l’Amérique au profit autrefois glorieuse nation Kazakhstan). Mais le mois de novembre va être riche, avec les sagas Alien, Predator et Independence Day, le premier Alien vs. Predator, les films Memento et L'Armée des 12 Singes, le film Deadpool ou encore la seconde partie de la Saison 5 de Vikings. Voici le programme :

Déjà disponible The Americans S1-6 ;

Borat et Borat, le film d'après. 1er novembre Animal Kingdom S4 ;

Boss Level ;

Deadpool. 2 novembre Heirs of the Night S2. 6 novembre Duncanville S1 ;

Ferro S1. 9 novembre Independence Day - La saga. 12 novembre Connectés. 15 novembre Memento ;

L'Armée des 12 Singes. 16 novembre Alien - La saga ;

Predator - La saga ;

Alien vs. Predator. 20 novembre Motherland: Fort Salem S1 ;

The Pack S1. 25 novembre Uncle Frank ;

Dinner with Friends. 29 novembre Vikings S5 Partie 2.

Voilà un mois de novembre qui promet d'être bien rempli pour les abonnés Amazon Prime Video. Qu'allez-vous regarder ces prochaines semaines ?