Amazon Prime Video : les nouveautés du mois de mai 2020, quoi de neuf ?

Les ajouts surprises se sont multipliés ces derniers jours sur Amazon Prime Video. Bloodshot est visible depuis mardi, et le week-end dernier a accueilli l'intégrale de Lost et les 15 premières saisons de Grey's Anatomy peuvent être visionnées.



Il y aura encore de quoi passer du temps devant ses écrans au mois de mai, avec par exemple l'intégrale de Battlestar Galactica, la trilogie Underworld et la première saison d'Upload, une série originale signée Greg Daniels (The Office). Il y aura d'ailleurs de belles exclusivités comme The Knight of Shadows avec Jackie Chan, jamais sorti par chez nous, ou encore Pinocchio de Matteo Garrone et L'Extraordinaire Mr. Rogers avec Tom Hanks, qui n'ont pas pu sortir dans les salles de cinéma françaises à cause du COVID-19.

1er mai 6 films d'Agnès Varda

Cléo de 5 à 7



L'Un Chante l'Autre Pas



Le Bonheur



Les Cent et Une Nuits de Simon Cinéma



La Pointe Courte



Sans Toit ni Loi Battlestar Galactica - L'intégrale

Iron Sky: The Coming Race

Underworld 2 : Évolution

Underworld 3 : Le Soulèvement des Lycans

Underworld : Nouvelle Ère

Upload - Saison 1

Vidocq

Shameless - Saison 10 4 mai Pionocchio

Station 19 - Saison 1 et 2 14 mai L'Extraordinaire Mr. Rogers





15 mai Le Dernier Chasseur de Sorcières

The Last Narc - Saison 1 (VOSTFR) 22 mai Homecoming - Saison 2 (VOSTFR) Courant du mois The Knight of Shadows (VOSTFR)

The Nice Guys

Thomas VDB - Bon Chienchien

Comme toujours avec les SVOD, le calendrier peut évoluer et surtout être étoffé dans les semaines qui viennent.

