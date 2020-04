Netflix : les sorties du mois de mai 2020, quoi de neuf ?

Le 1er mai, c'est déjà demain, alors il est temps pour Netflix de faire le point sur les contenus à venir le mois prochain sur le SVOD. Pour les amateurs de classiques, il va y avoir de quoi se faire plaisir, avec du David Lynch, du Charlie Chaplin et du Jacques Demy, mais aussi des productions récentes comme Get Out ou Les Amours Imaginaires.

Côté projets originaux, il y a aussi de quoi faire, avec les premiers épisodes d'Hollywood par Ryan Murphy (Glee, American Horror Story...), ainsi que The Eddy, la mini-série de Damien Chazelle (Whiplash, La La Land) avec Leïla Bekthi et Tahar Rahim. Mai 2020 se terminera en beauté avec Space Force, la nouvelle série comique des créateurs de The Office et Parks and Recreation avec Steve Carrell dans le rôle-titre.



1er mai Into the Night (première série belge)

Hollywood (série de Ryan Murphy)

Collection des films de Chaplin

Dune (David Lynch)

All Day and an Night 5 mai Get Out 6 mai Working Moms - Saison 4 8 mai Dead to Me - Saison 2

The Eddy (mini-série de Damien Chazelle)

Eraserhead

Lost Highway

Valeria

Twin Peaks: Fire Walk with Me

Les Amours Imaginaires (Xavier Dolan) 11 mai Have a Good Trip : Un Voyage Psychédélique (avec A$AP Rocky) 12 mai Gotham - Saison finale 14 mai Blacklist - Saison 6 15 mai White Lines (par les producteurs de La Casa de Papel et de The Crown)

Collection des films de Demy

Dérapages (avec Eric Cantona) 23 mai Dynastie - Saison 3 29 mai Space Force (par les créateurs de The Office)

Reine du Sud - Saison 4