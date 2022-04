Netflix : les sorties de mai 2022 annoncées, Cloud, un Symbiote et le Monde à l'envers à l'affiche

Il ne reste déjà plus qu'une semaine avant qu'avril n'arrive à son terme, alors il est temps de regarder ce que nous réserve le mois de mai du côté des ajouts sur Netflix. Et autant dire que du lourd nous attend. Pour commencer, nous retrouvons évidemment les programmes dont nous vous avons déjà parlé, à savoir le Volume 3 de l'anthologie de courts-métrages d'animation Love, Death + Robots, la saison 2 de Ghost in the Shell: SAC_2045, mais aussi un film récapitulatif de sa saison 1, ainsi que le début de la saison 4 de Stranger Things. Parmi les autres nouveautés sur le SVoD, les fans d'animation japonaise pourront redécouvrir de vieux épisodes de Détective Conan, la série inédite Vampire in the Garden et l'incontournable FFVII Advent Children, mais hélas pas dans sa version Complete... Les amateurs d'adaptations de comics auront eux droit à Venom, c'est toujours mieux que rien.

La liste non exhaustive fournie par Netflix des sorties françaises en mai 2022 est à retrouver ci-dessous.

1er mai La Haine (1995) - Par Mathieu Kassovitz avec Vincent Cassel, Said Taghmaoui et Hubert Koundé

Hippocrate (2014) - Avec Vincent Lacoste et Reda Kateb

Les Gardiennes (2018) - Avec Nathalie Baye et Laura Smet

Avant Toi (2016) - Avec Emilia Clarke

Venom (2018) - Avec Tom Hardy

Pachamama (2018) - Par les producteurs de Le Sommet des dieux

Le Guépard (1963) - Par Luchino Visconti avec Alain Delon et Claudia Cardinale

Le Choc des Titans (2010) - Par Louis Leterrier avec Sam Worthington, Liam Neeson et Mouloud Achour 3 mai En Apnée : Traversée sous la glace - Avec l'apnéiste Johanna Nordblad 4 mai The Circle - Saison 4 (à partir de cette date)

Trois mètres au-dessus du ciel - Saison 3

5 mai Clark - Avec Bill Skarsgård, inspiré de Clark Olofsson 6 mai Loin du périph - De Louis Leterrier (Lupin), avec Omar Sy et Laurent Lafitte

En route pour l'avenir - Basé sur le roman de Sarah Dessen

9 mai Ghost in the Shell: SAC_2045 Sustainable War 10 mai Workin' Moms - Saison 6 11 mai Notre père à tous 13 mai Bling Empire - Saison 2 14 mai Final Fantasy VII: Advent Children (2005) 15 mai Détective Conan - Saison 2 16 mai Vampire in the Garden - Par Wit Studio (SnK, Ranking of King)

18 mai Qui a tué Sara ? - Saison 3

Histoires d'amour et d'autisme US

Cyber Hell : Le réseau de l'horreur

19 mai Censuré par le meurtre : José Luis Cabezas

Insiders - Saison 2, avec Najwa Nimri (à partir de cette date) 20 mai Love, Death & Robots - Volume 3 23 mai Ghost in the Shell: SAC_2045 - Saison 2 27 mai Stranger Things - Saison 4, Volume 1 28 mai Les Veuves (2018) - Avec Viola Davis, Michelle Rodriguez, Liam Neeson, Daniel Kaluuya et Colin Farrell

