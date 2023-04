Netflix : les sorties de mai 2023 dévoilées et un premier teaser de la saison 6 de Black Mirror diffusé

Un nouveau mois va débuter et, pour ne pas changer, Netflix va donc accueillir tout un tas de programmes inédits au sein de son catalogue ces prochaines semaines. Même si à priori aucun contenu ne fera s'empresser le public de s'abonner, il y aura suffisamment de diversité pour satisfaire le plus grand nombre. Entre le spin-off de Bridgerton, des films d'action avec Schwarzy et J.Lo, une série dans l'univers du sumo, du post-apo à la coréenne, des anime dont la précédente saison de Kimetsu no Yaiba, des longs-métrages d'animation grand public et même une compétition de rap (« oh le J »), vous devriez donc trouver de quoi vous occuper. Au passage, la série phénomène de la décennie passée, Black Mirror va avoir droit à une saison 6, qui a eu droit cette semaine à un premier teaser nous donnant un aperçu des sombres histoires que nous pourrons découvrir en juin !

La liste non exhaustive des sorties françaises en mai 2023 fournie par Netflix est à retrouver ci-dessous.

1er mai Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Le quartier des plaisirs

Kung Fu Panda 3 (2016) 2 mai Love Village

The Lighthouse (2019) - Avec Robert Pattinson et Willem Dafoe

Le Tailleur - Nouvelle série turque 4 mai La Reine Charlotte : Un chapitre Bridgerton

Sanctuary - Série japonaise sur le monde des sumos

11 mai Ultraman - Saison 3

12 mai The Mother - Avec Jennifer Lopez

Black Knight - Série coréenne dystopique avec Kim Woo-Bin

Queer Eye - Saison 7

15 mai Collection Jacques Demy

Les Parapluies de Cherbourg (1964)



Les Demoiselles de Rochefort (1967)



Peau d'Âne (1970)

Paris, Texas (1984) - Par Wim Wenders

Les Ailes du désir (1987) - Par Wim Wenders

Fantastic Mr. Fox (2009) - Par Wes Anderson 16 mai Celle que vous croyez connaître : Anna Nicole Smith 17 mai Nouvelle école - Saison 2, avec Shay, Sch et Niska

McGregor Forever

Doctor Cha - Avec Kim Byong-Chul

18 mai XO, Kitty - Spin-off de À tous les garçons que j'ai aimés

Yakitori: Soldiers of Misfortune

Productions faisant leur retour

Shrek (2001)



Shrek 2 (2004)



Shrek le troisième (2007)

19 mai El Silencio - Avec Arón Piper et Manu Ríos

Selling Sunset - Saison 6

Young, Famous & African - Saison 2 20 mai The Good Bad Mother - Avec Lee Do-Hyun et Yoo In-Soo 23 mai Victimes/Suspectes 24 mai The Ultimatum: Queer Love - Les premiers épisodes

Les Filles du docteur March (2019) - Par Greta Gerwig, avec Saoirse Ronan, Emma Watson et Florence Pugh

Le Péril jeune (1994) - Par Cédric Klapisch, avec Romain Duris et Vincent Elbaz 25 mai Fubar - Avec Arnold Schwarzenegger

26 mai Barbecue Showdown - Saison 2

Collection Pedro Almodóvar

Tout sur ma mère (1999)



Parle avec elle (2002)



Volver (2006)



La piel que habito (2011)



Douleur et gloire (2019) Non daté Siren: Survive the Island Autre Vinland Saga - Saison 2, tous les lundis

