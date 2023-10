Amazon Prime Video et Pass Warner : les nouveautés de novembre 2023 dévoilées

Après avoir annoncé les jeux et bonus offerts avec Prime Gaming pour le mois de novembre 2023, c'est au tour des nouveautés sur Prime Video et dans le Pass Warner d'être dévoilées. Comme en octobre, les exclusivités ne seront pas bien nombreuses et c'est surtout sur de vieux films qu'il faudra compter pour trouver notre bonheur, avec des westerns, de l'humour et de la science-fiction. Hormis la saison 2 d'Invincible, ce ne sera donc pas la folie, surtout que le programme inspiré de l'univers de James Bond n'a rien d'une véritable série s'inscrivant dans l'univers de Ian Fleming... Et pour information, les deux films Stargate sont d'ores et déjà inclus dans l'abonnement MGM et vont donc pouvoir être visionnés par tous les abonnés désormais, ce qui est une bonne chose. Les blockbusters de l'été 2023 qu'ont été Barbie (lire notre critique) et Oppenheimer vont eux être disponibles à l'achat puis à la location.

L'intégralité des ajouts de novembre 2023 sur Amazon Prime Video pour la France, qui ont été communiqués, est à retrouver ci-dessous.

1er novembre OSS 117 : Le Caire, nid d'espions

OSS 117 : Rio ne répond plus

Les Chèvres du Pentagone - Avec George Clooney

La Chevauchée des sept mercenaires

Le Bon, la Brute et le Truand - De Sergio Leone

Destroyer - Avec Nicole Kidman

Stargate : L'Arche de Vérité

Stargate: Continuum

Brüno - Avec Sacha Baron Cohen

Blue Velvet - De David Lynch

Transformers: Rise of the Beasts - Location 2 novembre The Kidnapping Day - Saison 1 (K-drama)

Élémentaire - Location

Miraculous, le film - Achat / Location 3 novembre Un talent en or massif - Avec Nicolas Cage et Pedro Pascal

Invincible - Saison 2

Les Affranchis - À 20h50 sur TCM Cinema dans la playlist films de gangsters (Pass WB)

Bande-annonce VF

Bande-annonce VO

9 novembre BTS: Yet To Come

Indiana Jones et le Cadran de la Destinée - Location

Mission: Impossible - Dead Reckoning Partie 1 - Achat / Location le 7 décembre 10 novembre Champions Rire - Présenté par Redouane Bougheraba

Les Huit Salopards - De Quentin Tarantino

007 : En route pour le million - Saison 1 - Animé par Brian Cox

Live By Night - À 20h50 sur TCM Cinema dans la playlist films de gangsters (Pass WB)

12 novembre Adieu les cons - De et avec Albert Dupontel

Nitto ATP Finals - Sur Eurosport (Pass WB) (jusqu'au 19 novembre)

RC Lens - OM, 12e journée de Ligue 1 Uber Eats - Pass Ligue 1 15 novembre Punch-Drunk Love - Ivre d'amour - De Paul-Thomas Anderson

S.W.A.T. - Saison 5

Le Témoin amoureux

Dope - Produit par Forest Whitaker 16 novembre Paysage à la main invisible

David Holmes: The Boy Who Lived - Produit par Daniel Radcliffe (Pass WB)

Barbie - Achat / Location le 22 novembre 17 novembre Twin Love - Saison 1 - Nouveau dating show avec que des jumeaux

Les Baronnes - À 20h50 sur TCM Cinema dans la playlist films de gangsters (Pass WB)

20 novembre Bottoms 22 novembre Oppenheimer - Achat / Location le 6 décembre 23 novembre Leverage Redemption - Saison 2 - Tous les jeudis sur Warner TV (Pass WB) 24 novembre Haut les flingues ! - À 20h50 sur TCM Cinema dans la playlist films de gangsters (Pass WB) 25 novembre Le Monde incroyable de Gumball - L'intégrale de la série sur Cartoon Network (Pass WB)

Biathlon - Coupe du monde (1re étape , reprise de la saison) à Ostersund sur Eurosport jusqu'au 26 (Pass WB) 28 novembre Freelance - Avec John Cena et Alison Brie Tout le mois Rick et Morty - Saison 7, en exclusivité sur Adult Swim (Pass WB)

Si vous souhaitez vous abonner à Amazon Prime, il faut débourser 6,99 € pour un mois ou 69,90 € à l'année, tandis que le Pass Warner coûte en supplément 9,99 € par mois.

