Lords of the Fallen II se dévoile avec une impressionnante bande-annonce

Nous avions rendez vous à la gamescom: Opening Night Live 2025 pour découvrir Lords of the Fallen II, la suite de l'Action-RPG Souls-like dark fantasy de CI Games et Hexworks. Un titre officialisé l'année dernière et qui promettait d'être sanglant, à en croire l'affiche teaser publiée récemment.

Un premier trailer pour Lords of the Fallen II





Lors de la cérémonie d'ouverture de la gamescom 2025, nous avons donc eu droit à la première bande-annonce de Lords of the Fallen II. Pas de gameplay en vue, mais une impressionnante vidéo en images de synthèse qui nous rappelle discrètement que le jeu de rôle et d'action inclura un mode coopératif permettant à deux joueurs de profiter de l'aventure ensemble.

Lords of the Fallen II est un jeu de rôle d'action dark fantasy où des combats brutaux et terrifiants se déroulent dans un monde en pleine division. Affrontez les ténèbres dans une aventure épique à travers un royaume en ruine. Un monde. Deux royaumes. Sans pitié.

Quand sortira Lords of the Fallen II ?





Lords of the Fallen II sortira en 2026 sur PC (Epic Games Store), PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Vous pouvez acheter le précédent volet à 19,99 € chez Leclerc.