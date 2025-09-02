Lords of the Fallen II dévoile déjà ses configurations minimale et recommandée

Lors de la gamescom Opening Night Live 2025, CI Games et Hexworks ont dévoilé la première bande-annonce de Lords of the Fallen II, leur prochain jeu de rôle et d'action Souls-like dans un univers de dark fantasy. Le précédent volet avait été bien accueilli par les joueurs, cette suite est donc très attendue, mais elle ne devrait pas voir le jour avant l'année prochaine.

Quel PC pour jouer à Lords of the Fallen II ?





Pourtant, les développeurs dévoilent déjà les configurations requises pour faire tourner Lords of the Fallen II sur PC. Des configurations minimale et recommandée qui pourraient changer d'ici la sortie, les développeurs optimisant généralement un jeu à la fin de sa création, durant les semaines précédant son lancement. Mais cela donne déjà quelques indications aux joueurs qui ont des ordinateurs un peu vieillissants.

Configuration minimale Configuration recommandée Système d'exploitation Windows 11 Processeur Intel Core i5-8400

ou

AMD Ryzen 5 2600 Intel Core i7-8700

ou

AMD Ryzen 5 3600 Carte graphique NVIDIA GeForce RTX 2060

ou

AMD Radeon RX 5700 NVIDIA GeForce RTX 3080

ou

AMD Radeon RX 6800 XT Mémoire vive 12 Go de RAM 16 Go de RAM



Quand sortira Lords of the Fallen II ?



Pour rappel, Lords of the Fallen II sera exclusif à l'Epic Games Store sur PC, . L'Action-RPG n'a pas encore de date de sortie précise, il sera disponible en 2026 sur ordinateurs, mais aussi sur PS5 et Xbox Series X|S. En attendant d'avoir davantage d'informations, vous pouvez retrouver le précédent opus à 26,99 € sur Gamesplanet.