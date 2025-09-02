Actualité PC
Lords of the Fallen II01

Lords of the Fallen II dévoile déjà ses configurations minimale et recommandée

Source: Epic Games Store

Le Souls-like de CI Games dévoile déjà ses configurations requises, votre PC sera-t-il assez puissant pour le faire tourner ?

Lors de la gamescom Opening Night Live 2025, CI Games et Hexworks ont dévoilé la première bande-annonce de Lords of the Fallen II, leur prochain jeu de rôle et d'action Souls-like dans un univers de dark fantasy. Le précédent volet avait été bien accueilli par les joueurs, cette suite est donc très attendue, mais elle ne devrait pas voir le jour avant l'année prochaine.

Lords of the Fallen II02

Quel PC pour jouer à Lords of the Fallen II ?

Pourtant, les développeurs dévoilent déjà les configurations requises pour faire tourner Lords of the Fallen II sur PC. Des configurations minimale et recommandée qui pourraient changer d'ici la sortie, les développeurs optimisant généralement un jeu à la fin de sa création, durant les semaines précédant son lancement. Mais cela donne déjà quelques indications aux joueurs qui ont des ordinateurs un peu vieillissants.

Configuration minimale Configuration recommandée
Système d'exploitation Windows 11
Processeur Intel Core i5-8400
ou
AMD Ryzen 5 2600		 Intel Core i7-8700
ou
AMD Ryzen 5 3600
Carte graphique NVIDIA GeForce RTX 2060
ou
AMD Radeon RX 5700		 NVIDIA GeForce RTX 3080
ou
AMD Radeon RX 6800 XT
Mémoire vive 12 Go de RAM 16 Go de RAM


Quand sortira Lords of the Fallen II ?


Pour rappel, Lords of the Fallen II sera exclusif à l'Epic Games Store sur PC, . L'Action-RPG n'a pas encore de date de sortie précise, il sera disponible en 2026 sur ordinateurs, mais aussi sur PS5 et Xbox Series X|S. En attendant d'avoir davantage d'informations, vous pouvez retrouver le précédent opus à 26,99 € sur Gamesplanet.

Lords of the Fallen II Lords of the Fallen 2 PC Configuration requise Configuration minimale Configuration recommandée Can you run it Epic Games Store Action RPG Souls like

Malvik2
Mouais, l’achat de ce jeu me laisse un goût amer, il y a eu une belle arnaque avec les très jolies photos du jeu qui ont été abondamment relayées par l’éditeur et la presse, zlors qu’au final une fois en mains le jeu n’est absoluele t pas éblouissant…la direction artistique n’est oas fu tojt aussi flamboyante que ne le laissait supposer la com du titre…
De plus le Gameplay du jeu n’est qu’une pâle copie des From Softawares.
Pour le deuxieme ce sera sans moi en tout cas.
