Mortal Kombat 1 : Omni-Man est totalement Invincible dans sa bande-annonce de gameplay particulièrement trash

Cela fait déjà un mois qu'il est possible de jouer à Mortal Kombat 1, le jeu de combat bien violent de NetherRealm Studios et Warner Bros. Games paru sur PS5, Xbox Series X|S et PC, mais aussi sur Switch dans une version dont l'état est déplorable... Ce n'est évidemment que le début d'un long suivi comme pour son prédécesseur avec l'ajout de combattants au travers d'un Kombat Pack, qu'il s'agisse de personnages pour le roster principal ou de Kombattants Kaméo. Nous connaissons leur identité depuis le mois de juillet et la San Diego Comic-Con 2023 et c'est un autre évènement analogue qui vient nous en donner des nouvelles.

C'est en effet à l'occasion de la New York Comic-Con 2023 que le studio a dévoilé la bande-annonce de gameplay d'Omni-Man, l'un des trois Kombattants invités en DLC. Si vous ne le connaissez pas, il s'agit d'un super-vilain du comics Invicible faisant partie de l'Empire de Viltrum, en plus d'être le père du protagoniste Mark Grayson aka Invincible. Sa représentation ici est directement tirée de l'adaptation animée et il sera bien doublé par J.K. Simmons en anglais, de quoi ravir les fans ! Et comme vous pouvez le voir, Scorpion et Liu Kang ne font pas long feu face à sa force démesurée et sa vitesse, nous permettant d'apprécier des séquences d'une brutalité rare, dont une Fatality transportant l'adversaire en plein dans le métro, littéralement ! Le broyage de la boîte crânienne avec les yeux se faisant la malle est pas mal aussi.

Nous apprenons pour finir qu'Omni-Man sera disponible au mois de novembre pour les possesseurs du Kombat Pack, l'attente ne sera donc pas bien longue. MK1 peut être acheté au prix de 51,99 € sur Amazon et chez Cdiscount.

