Mortal Kombat 1 : le roster du Kombat Pack entièrement officialisé avec Homelander, Omni-Man et Peacemaker !

Le panel de NetherRealm Studios pour Mortal Kombat 1 à la San Diego Comic-Con 2023 nous a dans un premier temps permis de découvrir une bande-annonce nous plongeant dans l'Outworld et centrée sur les Umgadi, officialisant trois personnages au roster principal et deux Kombattants Kaméo supplémentaires, comme ce qui avait été fait pour les Lin Kuei en début de mois. Mais les développeurs avaient gardé une surprise pour la fin et ont en effet dévoilé l'intégralité des DLC qui seront réunis dans le Kombat Pack. Et puisqu'il n'y a jamais de Smoke sans Scorpion fumée sans feu, la grosse fuite de ce dernier juste après l'annonce du jeu se vérifie donc, pour notre plus grand plaisir !

Nous aurons donc bien droit à une parité avec trois guerriers provenant de Mortal Kombat d'un côté et tout autant de personnages possédant des super-pouvoirs de l'autre. Le Protecteur est décidément partout et cela promet des Fatalities bien dantesques. Espérons que les acteurs Antony Starr, John Cena et J.K. Simmons prêteront leurs voix à leurs alter ego. Les apparences des Kombattants Kaméo sont elles tenues secrètes pour le moment, mais nous ne doutons pas que le studio nous en montrera plus prochainement.

Roster principal Quan Chi

Ermac

Takeda Takahashi

Peacemaker (basé sur le film The Suicide Squad et la série Peacemaker)

Omni-Man (basé sur le comics et la série Invincible)

Homelander (basé sur la série The Boys) - Disponible au printemps 2024 Kombattants Kaméo Ferra

Johnny Cage

Khameleon

Mavado

Tremor Skin Jean-Claude Van Damme pour Johnny Cage avec la voix de l'acteur.

La date de sortie de Mortal Kombat 1 est fixée au 19 septembre prochain sur PS5, Xbox Series X|S, Switch et PC (Steam et Epic Games Store). Vous pouvez précommander votre exemplaire sur Amazon à partir de 66,43 €.