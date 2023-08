Mortal Kombat 1 : Reptile, Ashrah et Havik annoncés au roster principal dans une bande-annonce dédiée aux Exilés

Les annonces s'enchaînent pour Mortal Kombat 1 depuis quelques semaines et ce n'est pas pour nous déplaire. Avec son imminente bêta ouverte ce mois-ci et un lancement en septembre, NetherRealm Studios et Warner Bros. Games n'ont pas de temps à perdre. Ils avaient justement dédié une bande-annonce aux gardiens de ce dernier, Geras et Liu Kang, continuant le tour d'horizon amorcé par celles centrées sur les Lin Kuei et les Umgadi, entre autres. Pour l'EVO 2023, un trailer inédit était donc attendu et n'a pas déçu, s'attardant cette fois sur des combattants bannis de différents royaumes.

Ainsi, la vidéo « Konfirme » le retour de Reptile aussi connu sous le nom de Syzoth, capable de passer d'une apparence humaine de façade à son véritable look de Saurien venant tout droit de l'Outworld / Outre-Monde. Nous le découvrons en pleine action s'en prenant à Kitana, passant d'une forme à l'autre au gré des attaques, voire mêlant les deux et crachant une substance acide lorsqu'il apparaît sous sa vraie nature, allant jusqu'à avaler sa proie lors de sa Fatality ! Il se rendra également invisible durant cette dernière et au cours de l'intrigue. Vient ensuite Ashrah, une démone du Netherrealm sans doute peu connue d'une partie de la communauté, puisqu'elle n'est apparue que dans Mortal Kombat: Deception et sa déclinaison portable Unchained, puis dans MK: Armageddon. Dans sa quête d'absolution, elle combat à l'aide d'un kriss enchanté, prenant ici la forme d'une lame légèrement ondulée, pour des attaques tranchantes et vives qui sont visuellement satisfaisantes à regarder.

Le troisième guerrier du jour est Havik, un anarchiste tout droit venu du royaume oppressif de Seido, aussi connu sous l'intitulé d'Orderrealm par le passé. Si ses origines ne le relient apparemment plus au Chaosrealm, il embrassera toujours autant le chaos, arrachant ses propres membres pour les utiliser au combat. Nous le voyons d'ailleurs accompagné de Sareena, démone qui fera ici office de Kombattante Kaméo apparaissant à la fois sous son apparence humaine que démoniaque avec sa longue queue fourchue et ses cornes. Stryker nous montre également de quoi il est capable, lui qui était brièvement apparu dans le trailer de gameplay du Summer Game Fest. Quelques visuels de tout ce beau monde sont à retrouver en page suivante.

La date de sortie de Mortal Kombat 1 est pour rappel fixée au 19 septembre 2023 sur PS5, Xbox Series X|S, Switch et PC (Steam et Epic Games Store). Vous pouvez précommander votre exemplaire sur Amazon à partir de 51,99 €.

Voir aussi : Mortal Kombat 1 : le roster du Kombat Pack entièrement officialisé avec Homelander, Omni-Man et Peacemaker !