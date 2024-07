Mortal Kombat 1: Khaos Reigns, une extension jouant avec le multivers et un Kombat Pack 2 surprenant officialisés et datés

Au lancement de Mortal Kombat 1 en septembre dernier, nous ne nous attendions pas à ce que son scénario parte dans un délire multiversel digne de Marvel, mais c'est pourtant bien ce qu'il nous a proposé et ce n'est pas terminé, oh que non. Le Kombat Pack a pris fin plus tôt cette semaine avec la sortie de Takeda Takahashi et Ferra, et NetherRealm Studios nous avait donné rendez-vous à la San Diego Comic-Con ce vendredi soir pour découvrir le contenu de son Année 2. Nous avons été servis avec la diffusion d'une bande-annonce pour Khaos Reigns, nom donné à l'extension payante qui prolongera l'intrigue et ajoutera de nouveaux Kombattants à l'instar de ce qu'avait fait Aftermath pour MK11. Si vous n'avez pas joué à l'épisode de 2023, accrochez-vous, car la vidéo du jour est aussi chaotique que son contenu.

Nous retrouvons donc le Havik qui apparaissait à la fin du scénario, baptisé Titan Havik, mais aussi plein d'autres versions du personnage dans des gradins se réjouissant devant son discours où il souhaite tout simplement le chaos. Oui, cela rappelle évidemment la scène post-crédit d'Ant-Man et La Guêpe : Quantumania elle-même inspirée par le Conseil transtemporel des Kang des comics. Pour rester dans la thématique, il a même un ersatz de Gemmes de l'infini incrustées dans la poitrine.

Viennent ensuite les personnages jouables additionnels du Kombat Pack 2 qui joueront un rôle dans l'extension, avec les apparitions successives de Sektor (Erika Ishii) et Cyrax (Enuka Okuma)... qui sont désormais des femmes. Ce ne sera toutefois pas le cas de Noob Saibot (Kaiji Tang), dont l'âme a été volée et qui a été « perfectionné » par Titan Havik. En plus de ces trois-là disponibles au lancement, tout autant de collaborations vont voir le jour dans les mois suivants, à savoir Ghostface de Scream, à ne pas confondre avec sa parodie de Scary Movie qui sera doublé par Roger L. Jackson ; le T-1000 de Terminator 2 : Le Jugement dernier, interprété par Robert Patrick et dont il sera difficile de briser les os puisqu'il est constitué de métal liquide ; et Conan le barbare dans sa déclinaison du film de 1982 avec le visage d'Arnold Schwarzenegger.

Mortal Kombat 1: Khaos Reigns sera donc disponible dans le monde entier le 24 septembre sur PS5, Xbox Series X|S, PC et même sur Switch, le désastreux lancement de cette version n'ayant visiblement pas empêché le studio et Warner Bros. Games de continuer à la supporter. Il faudra débourser 49,99 € sur les principales plateformes et seulement 39,99 € sur la console de Nintendo. Le Kombat Pack 2 ne sera en revanche pas vendu séparément, contrairement à un bundle avec le Kombat Pack 1 et Khaos Reigns. En guise de bonus de précommande, les joueurs recevront quatre skins : Wedding Scorpion, Ultimate Mortal Kombat 3 Sub-Zero, Empress Mileena et Ultimate Mortal Kombat 3 Noob Saibot.

Tous les joueurs bénéficieront par ailleurs d'une mise à jour gratuite à cette même date, qui ajoutera une fonctionnalité faisant son retour : l'Animality de Mortal Kombat 3 ! Comme leur nom l'indique, il s'agit de finishers lors desquels les Kombattants se transforment en animaux, Mileena étant par exemple montrée se métamorphosant en mante religieuse géante. Au passage, dès aujourd'hui, une skin MK 95 pour Scorpion est offerte à tout le monde.

