Mortal Kombat 1 : officialisation du 23e Kombattant, mode Invasion et grosse surprise dans la bande-annonce de lancement

C'est déjà la semaine prochaine que sortira Mortal Kombat 1 sur PS5, Xbox Series X|S, Switch et PC, ou dès le 14 septembre pour les joueurs bénéficiant de l'Accès Anticipé. Après avoir mis en avant la skin de Jean-Claude Van Damme et Nitara qui a bénéficié du doublage de Megan Fox, NetherRealm Studios et Warner Bros. Games passent à la vitesse supérieure et dévoilent dès à présent la bande-annonce de lancement du jeu, bien longue et « Komplète » pour faire le point sur ce reboot comme il se doit.

Ce nouvel épisode promet un retour aux sources puisqu'il mettra en scène le Mortal Kombat, un tournoi opposant les meilleurs guerriers du Royaume Terre à ceux de l'Outre-Monde / Outworld. Le dernier personnage en fuite du roster principal est au passage enfin officialisé en vidéo, à savoir Reiko, qui nous montre bien de quoi il sera capable. Le mode Invasion à la manière d'un jeu de plateau et qui inclura des éléments de jeu de rôle se montre aussi assez rapidement. Une petite bombe est lâchée mine de rien concernant le scénario, à savoir que Kronika sera de retour, se déclarant être la libératrice de Shang Tsung. Serait-ce elle la 24e combattante mystère ? Wait & see.

Au passage, notez que diverses options d'accessibilité seront incluses, dont des descriptions audio, modes visuels pour les daltoniens et du mapping de touches. Vous pouvez retrouver la liste complète en anglais ici.

La sortie de Mortal Kombat 1 est donc prévue pour le 19 septembre et vous pouvez précommander votre exemplaire sur Amazon à partir de 49,99 €.

