Mortal Kombat 1: Khaos Reigns, jeu de jambes mortel et Animality dardante pour Cyrax dans sa bande-annonce de gameplay

Le mois dernier, lors de la SDCC 2024, NetherRealm Studios a dévoilé ses plans pour la deuxième année de contenu de Mortal Kombat 1. Comme pour son prédécesseur, il s'agirait d'une grosse extension baptisée Khaos Reigns, accompagnée d'un Kombat Pack 2 ajoutant des Kombattants qui seront développés au cours de cette dernière, ainsi que des invités d'autres licences. En tête de liste, nous retrouvons Sektor et Cyrax, qui sont désormais des femmes dans cet univers. C'est justement cette dernière qui a eu droit ces derniers jours à sa propre bande-annonce mêlant gameplay et séquences cinématiques du DLC.

Bande-annonce VO

Ces deux guerrières Lin Kuei vont donc s'attaquer au mariage de Kuai Liang aka Scorpion sous l'impulsion de Bi-Han aka Sub-Zero, où est présent Johnny Cage, qui y va de sa petite référence aux Noces Pourpres de Game of Thrones... HBO appartenant à Warner Bros. Discovery, cela sonne clairement forcé pour le coup. Clairement, les actes de Cyrax ne vont pas plaire à son ancien maître. Nous découvrons également des scènes d'entraînement fort intensif entre elle et Sektor, sa Fatality digne d'une joueuse de football mortelle et son Animality la transformant en ce qui semble être un frelon géant japonais. Bref, il y a de quoi en faire des cauchemars...

Dans la Nouvelle Ère du Dieu du Feu Liu Kang, Cyrax est une jeune guerrière Lin Kuei du clan Zaki dont les prodigieuses compétences lui ont valu d'être invitée à servir directement sous les ordres de Sektor. Elle saisit cette opportunité sans aucune hésitation, mais si ses compétences impressionnent, son indépendance crée des dissensions entre elle et son mentor. À l'évidence, Cyrax ne renoncera jamais à sa liberté : elle servira les Lin Kuei à sa façon, ou pas du tout. La nouvelle bande-annonce dévoile dans toute sa splendeur le répertoire de mouvements explosif de Cyrax, et notamment sa capacité à utiliser la technologie cybernétique pour accomplir des attaques aériennes et des manœuvres d'esquive. En parallèle, elle dispose de filets énergétiques pour immobiliser ses ennemis, d'explosifs pour prolonger les combos et de lames de scie pour infliger des coups dévastateurs.

Bande-annonce VF

Mortal Kombat 1: Khaos Reigns est attendu le 24 septembre sur PS5, Xbox Series X|S, PC et Switch. Nous devrions découvrir d'ici là des vidéos similaires pour Sektor et Noob Saibot, les collaborations ne sortant que par la suite. Le jeu de base est actuellement disponible dès 34,99 € chez Cdiscount.