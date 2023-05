Mortal Kombat 1 : Liu Kang et Shang Tsung font couler le sang dans la cinématique de révélation du jeu, déjà daté avec une bêta

Cela fait des mois que le mystère plane sur ce que nous prépare NetherRealm Studios alors que la licence Mortal Kombat célèbre ses 30 ans depuis octobre dernier. David Zaslav, CEO de Warner Bros. Discovery, avait à priori vendu la mèche en confirmant qu'il s'agissait de Mortal Kombat 12, sauf que les récents teasers et les déclarations d'un fameux leakers tendaient plutôt vers un Mortal Kombat 1 qui rebooterait également la numérotation en plus de son univers après les évènements de MK11. Le studio nous avait donné rendez-vous ce jeudi à 15h00 pour la révélation du projet. Alors, qu'en est-il réellement ?

Eh bien oui, le nouvel épisode de la licence se nommera bien Mortal Kombat 1 et fera bien suite aux évènements du précédent épisode dans une nouvelle réalité créée par le Dieu du feu Liu Kang, où la paix prédomine jusqu'à ce qu'un ennemi bien connu vienne la troubler. Même si ce nouvel univers sera différent sur certains points, une seule constante restera inchangée, les combats seront toujours aussi violents et sanglants avec leur lot de Fatalities ! En témoigne cette superbe cinématique introduisant déjà plusieurs visages emblématiques, dont un jeune Shang Tsung se posant en ennemi.

Mortal Kombat 1 sera disponible le 19 septembre 2023 sur PS5, Xbox Series X|S, Switch et PC (Steam et Epic Games Store), dans des éditions standard (69,99 €), Premium (109,99 €) et Kollector (249,99 €), cette dernière étant exclusive aux consoles de Sony et Microsoft. Les deux éditions spéciales donneront par ailleurs accès à un accès anticipé au jeu dès le 14 septembre. Avant ça, au mois d'août, une bêta sera organisée sur PS5 et Xbox Series X|S, accessible en précommandant n'importe quelle version dès demain. C'est d'ailleurs de cette manière que vous pourrez obtenir Shang Tsung jouable en exclusivité.

Mortal Kombat 1 Édition Premium - PS5 et Xbox Series X|S (physique), Switch et PC (numérique) Le jeu Mortal Kombat 1.

Le Kombat Pack incluant une skin de Johnny Cage inspirée par Jean-Claude Van Damme (au lancement), l'accès anticipé à 6 personnages supplémentaires (post-lancement) et 5 nouveaux Kombattants Kaméo (post-lancement).

Accès anticipé dès le 14 septembre.

1 250 Dragon Krystals (monnaie in-game). Mortal Kombat 1 Édition Kollector - PS5 et Xbox Series X|S (physique) Tout le contenu de l'édition Premium.

Sculpture de Liu Kang d'environ 42 cm réalisée par COARSE.

Skin pour Liu Kang.

Trois tirages d'art.

Un boîtier métallique.

1 450 Dragon Krystals supplémentaires (monnaie in-game).

Le site officiel nous donne sinon quelques détails supplémentaires à retrouver ci-dessous, avec également une FAQ, qui est malheureusement uniquement en anglais. Dans celle-ci nous apprenons que NetherRealm Studios développe les versions PS5 et Xbox Series X|S, tandis que QLOC s'occupe du PC. La version Switch a elle été confiée à Shiver Entertainment et Saber Interactive.

Côté roster, sont d'ores et déjà confirmés : Liu Kang, Scorpion, Sub-Zero, Raiden, Kung Lao, Kitana, Mileena, Shang Tsung et Johnny Cage. En plus d'un mode Histoire cinématique, d'autres seront inclus dont du online évidemment avec du rollback netcode, mais il faudra repasser pour en savoir plus. Il ne sera toutefois pas nécessaire d'être connecté en permanence à Internet pour profiter du jeu !

C'EST DANS NOS VEINES Découvrez un univers de Mortal Kombat totalement recrée par le dieu du feu Liu Kang. Mortal Kombat 1 inaugure une nouvelle ère de la franchise emblématique avec un nouveau système de kombat, des nouveaux modes de jeu et de nouvelles Fatality ! CAMPAGNE D'HISTOIRE IMMERSIVE Kombattez dans une toute nouvelle histoire mettant en vedette vos personnages préférés de Mortal Kombat comme vous ne les avez jamais vus auparavant. KOMBATTANTS KAMÉO Choisissez parmi une liste unique de partenaires de kombat kaméo pour vous aider à kombattre.

Enfin, David Haddad et Ed Boon ont pris la parole pour célébrer cette annonce.

« Avec Mortal Kombat 1, nous introduisons un univers réinventé pour cette franchise légendaire qui captive les joueurs depuis plus de 30 ans et continue de se surpasser », a déclaré David Haddad, président de Warner Bros. Games. « La talentueuse équipe de NetherRealm Studios continue de faire évoluer la série de manière audacieuse, en élargissant constamment l'audience, nous pensons que Mortal Kombat 1 continuera d'attirer de nouveaux joueurs et d'enthousiasmer nos fans les plus fidèles. » « Mortal Kombat 1 marque un nouveau départ pour la franchise et nous ne pourrions être plus enthousiastes à l'idée de partager avec nos fans ce scénario original et cette nouvelle approche des personnages classiques », a déclaré Ed Boon, directeur de la création, NetherRealm Studios et co-créateur de Mortal Kombat. « Nous introduisons également notre système Kombattant Kaméo qui ajoute une liste unique de personnages de soutien. Nous sommes impatients de présenter cette fonctionnalité ainsi que d'autres nouveaux éléments du jeu très bientôt. »

