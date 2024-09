Mortal Kombat 1: Khaos Reigns, Sektor se prend pour Iron Man et le Rhino dans sa bande-annonce de gameplay

D'ici la fin du mois, Mortal Kombat 1 va célébrer son premier anniversaire et surtout accueillir une extension scénaristique baptisée Khaos Reigns, qui va notamment ajouter d'emblée trois Kombattants additionnels au travers d'un Kombat Pack 2 inclus à l'achat et non disponible séparément. Une mise à jour gratuite remettra quant à elle aux goûts du jour l'Animality (Animalité). Le mois dernier, nous avions eu droit à une bande-annonce dédiée à Cyrax bien piquante, qui mêlait gameplay et cinématiques de l'intrigue. NetherRealm Studios a remis le couvert et c'est cette fois Sektor qui y passe, qui est elle aussi une femme dans cette réalité gérée par Liu Kang.

Bande-annonce VO

Pour le coup, l'inspiration d'Iron Man est claire et nette durant sa Fatality, avec le plan sur le visage de la guerrière à l'intérieur de son casque et une interface imitant celle du héros de Marvel dans le MCU. Son Animality la fait de plus se transformer en un rhinocéros, un choix pour le moins inattendu, mais qui colle bien au fait qu'elle compte pas mal sur son armure. Du reste, Johnny Cage nous sort encore une réplique bien beauf dont il a le secret, Khameleon sera présente durant l'intrigue et Titan Havik nous sert le cliché du grand méchant dont l'unique objectif semble être l'anarchie. Nous voyons également Bi Han, l'actuel Sub-Zero, suivre ce dernier dans un portail, ce qui devrait le mener à devenir le Noob Saibot maléfique et jouable de ce roster.

Dans la nouvelle Ère instaurée par Liu Kang, Dieu du Feu, Sektor a grandi immergée dans la culture Lin Kuei - son père était le maître armurier et sa mère une guerrière respectée. Cette vaste connaissance des armes et les formidables compétences martiales transmises par ses parents font de Sektor une combattante hors pair. Sub-Zero, sentant qu'elle partageait ses idées, lui fit part de ses ambitions pour le futur du Lin Kuei et en fit son fidèle bras droit. Désormais, Sektor obligera le Lin Kuei à évoluer, et ceux qui s'y refusent seront éliminés. Le nouveau trailer met à l'honneur la palette de mouvements de Sektor et dévoile son arsenal avancé pour écraser ses adversaires : lance-flammes, missiles et propulseurs qui lui permettent d'améliorer ses déplacements et de léviter.

Bande-annonce VF

La date de sortie de Mortal Kombat 1: Khaos Reigns est pour rappel fixée au 24 septembre sur PS5, Xbox Series X|S, PC et Switch. Le jeu de base est actuellement disponible dès 33,20 € chez Cdiscount.