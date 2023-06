Mortal Kombat 1 : Fatalities, Kombattants Kaméo et aperçu de ce nouvel univers dans un premier trailer de gameplay sanglant

Après de longs mois d'attente, NetherRealm Studios et Warner Bros. Games n'ont pas annoncé de Mortal Kombat 12 comme attendu, mais nous ont surpris en dévoilant le mois dernier Mortal Kombat 1. Bon, le résultat est le même, à savoir que nous suivrons une intrigue se déroulant dans la nouvelle chronologie créée par le Dieu du feu Liu Kang suite aux évènements de Mortal Kombat 11. Ses différentes éditions avaient alors été dévoilées, ainsi que sa date de sortie fixée au 19 septembre 2023 et une partie de son roster. Il ne manquait qu'un élément pour encore plus nous exciter : du gameplay. Cela tombe bien, c'est ce qu'Ed Boon est venu nous présenter lors du Summer Game Fest Live 2023.

Forcément violent à souhait, ce premier aperçu introduit donc le système de Kombattants Kaméo capable d'être appelés d'une simple pression d'une touche pour effectuer des enchaînements, avec Kenshi et Sonya au sein de ce second roster. Évidemment, il y aura un cooldown entre chaque utilisation. Et nous voici rassurés, les personnages pourront faire partie des deux groupes de personnages. Une vaste variété d'environnements dans lesquels nous combattrons jusqu'à la mort s'offre également à nos yeux, plus vivants et détaillés que jamais. Et évidemment les Fatalities ne manquent pas, encore plus sanglantes qu'à l'accoutumée !

Mortal Kombat 1 sortira sur PS5, Xbox Series X|S, Switch et PC, et vous pouvez déjà le précommander sur Amazon à partir de 69,99 €.

