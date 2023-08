Mortal Kombat 1 : les Kombattants de la bêta sont parés au combat dans un nouveau trailer dévoilant le retour d'un mode connu

Le mois prochain, NetherRealm Studios et Warner Bros. Games vont revenir en force avec Mortal Kombat 1, un nouvel épisode sous forme de reboot dans la timeline créée par Liu Kang à la fin du précédent jeu. Dès son annonce, il avait été dit qu'une bêta serait organisée au mois d'août, uniquement sur consoles. Elle a depuis été datée au week-end qui arrive, du 16 au 18 août, précisant ses combattants et arènes, et refait désormais parler d'elle au détour d'une bande-annonce servant à mettre tout ce beau monde en avant.

Nous retrouvons donc Liu Kang, Kenshi, Kitana, Johnny Cage, Li Mei et Sub-Zero, les six Kombattants qui pourront être utilisés en ligne en 1v1 et dans le mode Tours klassiques solo contre l'ordinateur ! Kano, Sonya, Jax et Frost seront quant à eux disponibles uniquement en tant que Kombattants Kaméo. Une FAQ vient également répondre à toutes les questions qui peuvent se poser, rappelant déjà qu'il faut avoir précommandé le jeu pour participer à la bêta, précisant les horaires (du vendredi 18 août à 18h00 au lundi 21 août à 17h00) et que le client est déjà disponible au téléchargement depuis hier, ainsi que la marche à suivre pour obtenir le code si vous avez effectué votre préachat chez un revendeur tiers. Il est aussi indiqué que le cross-play ne sera pas activé et qu'il faudra évidemment être abonné au PlayStation Plus ou Xbox Live Gold pour jouer en ligne. Enfin, la progression ne sera pas conservée dans la version finale, cela coule de source.

Au passage, pour les curieux souhaitant en voir plus, un deuxième Kombat Kast a récemment été diffusé, nous parlant de la conception du stage Living Forest, puis mettant en avant les compétences de Smoke, Ashrah et Geras, avant de finir sur un match Li Mei vs Smoke.

Pour rappel, la date de sortie de Mortal Kombat 1 est fixée au 19 septembre sur PS5, Xbox Series X|S, PC et Switch. Vous pouvez le précommander à la Fnac à partir de 69,99 €.

