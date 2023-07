Mortal Kombat 1 : les dates de la bêta sur consoles, son roster et ses arènes dévoilés

Attendu en septembre prochain, Mortal Kombat 1 a récemment multiplié ses apparitions, nous permettant de découvrir une partie de son roster au travers de bandes-annonces thématiques centrées sur les Lin Kuei du Royaume Terre et les Umgadi de l'Outworld (ou Outre-Monde si vous préférez). Les moyens de donner envie aux joueurs de précommander les différentes éditions de cet épisode ne manquent pas, entre l'officialisation des Kombattants du Kombat Pack et l'annonce d'une bêta en parallèle de celle du jeu. C'est d'elle dont il est question à présent, puisque Warner Bros. Games communique à son sujet.

Comme déjà dit à l'époque, cette bêta de Mortal Kombat 1 sera uniquement accessible aux joueurs PS5 et Xbox Series X|S, et seulement si vous avez précommandé votre copie. Elle aura donc lieu du vendredi 18 au lundi 21 août et donnera accès à Liu Kang, Sub-Zero, Kenshi, Kitana, Johnny Cage et Li Mei en tant que Kombattants, ainsi qu'à quatre Kombattants Kaméo, à savoir Kano, Sonya, Jax et Frost. Tout ce beau monde pourra s'entretuer au sein de deux arènes, The Teahouse et Johnny Cage's Mansion.

La date de sortie de Mortal Kombat 1 est quant à elle fixée au 19 septembre sur PS5, Xbox Series X|S, mais aussi sur PC et Nintendo Switch. Vous pouvez précommander votre exemplaire sur Amazon à partir de 51,99 €.