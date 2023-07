Mortal Kombat 1 : Li Mei, Tanya et Baraka annoncés au roster principal dans un trailer centré sur les Umgadi de l'Outworld

La San Diego Comic-Con 2023 bat son plein et NetherRealm Studios y a tenu un panel dédié à Mortal Kombat 1 dans le cadre de la deuxième journée, qui a été riche en annonces. Après la bande-annonce thématique autour des Lin Kuei lors du récent Kombat Kast, qui a notamment officialisé Smoke et Rain dans le roster principal, c'est un trailer autour d'Umgadi auquel nous avons droit, tout aussi saisissant.

Comme l'explique la vidéo, Umgadi désigne une caste de prêtresses guerrières de l'Outworld sélectionnées parmi les nouveau-nés afin d'assurer la sécurité de la famille royale, à savoir Kitana et Mileena dans cette timeline. Nous pourrons ainsi incarner Li Mei, apparue dans Mortal Kombat: Deadly Alliance et qui n'a pas été jouable depuis MK Armageddon, même si elle apparaissait dans Mortal Kombat (2011) et MKX. Il s'agit de l'ancienne leader des Umgadi, depuis reconvertie dans la police de l'Outworld après que le père de la princesse ait été tué. Pour la remplacer, c'est Tanya qui a pris la relève, également jouable et qui maniera un sansetsukon, connue depuis Mortal Kombat 4 et apparue rapidement dans MK11 plus récemment. Le troisième Kombattant du jour n'est autre que ce bon vieux Baraka, qui ne semble pas avoir de chance en se faisant capturer pour une petite piqure dans le but d'aider Mileena, dont la nature de mi-Tarkatienne est tenue secrète. En effet, les Tarkatiens sont cette fois le résultat d'une « maladie » transformant en monstres assoiffés de sang les victimes et dont il est le leader.

En plus de Baraka, Li Mei et Tanya au sein du roster principal, nous avons également droit à l'introduction de deux Kombattants Kaméo supplémentaires, Goro avec ses deux paires de bras et Darrius, un personnage qui parlera surtout aux anciens joueurs. Les nouvelles Fatalities sont elles toujours aussi sanglantes et plutôt originales, surtout celle de Li Mei qui aurait fait fureur pour le 14 juillet...

Mortal Kombat 1 est attendu le 19 septembre 2023 sur PS5, Xbox Series X|S, Switch et PC (Steam et Epic Games Store) avec plusieurs éditions dont un gros Kollector.