Mortal Kombat 1 : brutalité dans le métro pour movember avec Omni-Man, qui date sa venue dans le Royaume Terre

Après un lancement qui n'aura pas été sans vague en raison d'une version Switch calamiteuse, Mortal Kombat 1 va surtout faire l'actualité avec ses DLC, réunis dans un Kombat Pack au contenu dévoilé en juillet dernier. Homelander ne sera pas ajouté avant le printemps 2024, mais le premier combattant additionnel va faire son arrivée ce mois-ci et il faut croire que tout est lié, car en ce movember, c'est Omni-Man et sa grosse moustache que nous attendons de pied ferme. Son premier aperçu de gameplay avait été diffusé durant la New York Comic-Con 2023, mais NetherRealm Studios nous fait profiter de sa violence une nouvelle fois dans la bande-annonce du jour, qui dévoile au passage sa date de sortie.

Tout droit venu de Viltrum, Omni-Man va donc devenir jouable à compter du jeudi 9 novembre 2023 pour les possesseurs du Kombat Pack, tandis que son achat séparé sera possible une semaine plus tard pour le reste des joueurs, le jeudi 16 novembre. Au passage, la vidéo introduit aussi Tremor en tant que Kombattant Kaméo qui sera ajouté au même moment.

Omni-Man, également connu sous le nom de Nolan Grayson, est originaire du monde extraterrestre de Viltrum et se bat depuis longtemps pour protéger sa terre d'adoption en tant que l'un des champions les plus puissants de la planète. Il a même élevé son fils, le héros connu sous le nom d'Invincible (Mark Grayson), pour qu'il suive ses traces et perpétue son héritage. Mais la véritable mission du guerrier viltrumite n'a jamais été la bienveillance : elle a été la conquête. Et l'Empire de Viltrum, avide d'expansion, n’a pas l'intention de s'arrêter au Royaume Terre.

Avec la saison 2 de la série animée Invincible disponible dès demain, les fans de l'univers de Robert Kirkman auront donc une double raison de se réjouir ce mois-ci. Si vous souhaitez vous procurer Mortal Kombat 1, il est vendu 51,99 € sur Amazon dans ses versions PS5 et Xbox Series X|S. Gamesplanet le vend de son côté 62,99 € pour PC.

Voir aussi : Mortal Kombat: Onslaught, l'improbable free-to-play lancé en vidéo