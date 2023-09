Mortal Kombat 1 : une version Switch « inacceptable », Ed Boon s'exprime et fait des promesses

Warner Bros. Games et NetherRealm Studios ont lancé ces derniers jours Mortal Kombat 1, leur nouveau jeu de combat bien gore. Un titre disponible sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch, cette dernière version a beaucoup fait rigoler la Toile, qui s'est moquée des graphismes et du fait qu'elle soit vendue au même prix que les trois autres.

Bon, cela n'a sans doute pas fait rigoler les développeurs, mais que les joueurs se rassurent, rien n'est perdu. Ed Boon, créateur de la franchise et producteur du jeu, s'est entretenu avec BBC Newsbeat au sujet de ce portage Switch complètement raté. Ed Boon affirme que Mortal Kombat 1 va « absolument avoir une mise à jour » et qu'un « certain nombre de problèmes soulevés seront absolument résolus », et que « tout ce qui est inacceptable sera absolument résolu ».

Par ailleurs, NetherRealm Studios ne compte pas abandonner MK1 sur Switch, le jeu sera soutenu sur le long terme, comme l'a été Mortal Kombat 11 avant lui. Cependant, Ed Boon avoue que « il aurait été idéal pour nous de sortir la version que nous voulions absolument », laissant penser que l'éditeur Warner Bros. Games a poussé les développeurs à terminer ce portage rapidement pour le lancer en même temps que sur les autres plateformes. Maintenant qu'un jeu sera repoussé uniquement sur Switch, nous pourrons repenser à Mortal Kombat 1 et nous dire qu'un report ne fait pas de mal...

Les annonces d'Ed Boon concernant de futurs patchs devraient quand même suffire à rassurer les joueurs, en espérant que ces mises à jour n'arrivent pas trop tard. Vous pouvez retrouver Mortal Kombat 1 à partir de 51,99 € sur Amazon, Cdiscount ou la Fnac.