Mortal Kombat: Onslaught, l'improbable free-to-play lancé en vidéo

NeatherRealm Studios et Warner Bros. Games ont lancé le mois dernier Mortal Kombat 1, un jeu de combat classique qui accueille déjà des personnages additionnels, mais les studios développaient également en parallèle Mortal Kombat: Onslaught, un titre free-to-play à destination des mobiles sous iOS et Android.

Comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce de lancement ci-dessus, Mortal Kombat: Onslaught n'est pas un jeu de versus fighting, mais une sorte de RPG stratégique et tactique mettant en scène les combattants de la franchise, comme Sub-Zero, Liu Kang, Scorpion, Kitana, Cyrax et Smoke. Le scénario suit Raiden, qui constitue une armée afin d'arrêter Shinnok, avide de pouvoir et à la recherche de reliques, le tout ponctué de cinématiques. Du côté des modes de jeu, nous retrouvons donc un mode Histoire, mais aussi la Tour de boss et le Gouffre, sans oublier une Arène multijoueur pour affronter d'autres joueurs et grimper dans le classement au fil des saisons. Ed Boon, directeur de la création, cocréateur de NetherRealm Studios et Mortal Kombat, rajoute :

Dans Mortal Kombat: Onslaught, les joueurs pourront semer le chaos grâce à des kombats rapides et stratégiques incluant jusqu'à dix personnages à la fois . Mortal Kombat: Onslaught offre une toute nouvelle dimension stratégique. Nous avons hâte de voir comment les joueurs vont constituer leur équipe pour vaincre leurs différents adversaires et relever les défis.

Mortal Kombat: Onslaught est disponible sur l'App Store et le Google Play Store. Pour du vrai kombat, vous pouvez retrouver Mortal Kombat 1 sur Amazon, Cdiscount ou la Fnac.