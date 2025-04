Fortnite : un point sur la collaboration Mortal Kombat disponible en jeu

Il reste désormais moins de deux semaines avant la conclusion de la Saison 2 : Sans foi ni loi du Chapitre 6 de Fortnite, qui sera suivie par Bataille galactique, une collaboration d'un mois avec Star Wars qui a commencé à être teasée ce week-end. Outre les différents hors-la-loi composant son Passe de combat, nous y retrouvons Sub-Zero (MK3) de la licence de jeux de combat Mortal Kombat. Mais la collaboration a été beaucoup plus loin que ça. En effet, depuis le début du mois et la mise à jour 34.21, Scorpion a également fait son arrivée sur Oninoshima, pouvant être combattu aléatoirement à l'un des trois points d'intérêt inspirés par des stages bien connus. Le plus impressionnant est sans aucun doute La Fosse (The Pit) à l'est de Shining Span, avec ses pics en contrebas. La Forêt vivante (Living Forest) est elle bien plus connue des nouveaux joueurs puisqu'elle a fait son retour dans MK1 et a ici remplacé la paisible zone rocheuse de Sleepwalker's Peril. Quant au Bassin d'acide, sa dernière apparition dans un jeu principal remonte à MK11 et il a été caché sous Masked Meadows. C'est clairement le genre d'ajouts faisant bien plaisir, surtout en plein milieu d'une saison.

Ils avaient été introduits par une bande-annonce sur fond de Techno Syndrome, montrant notamment l'utilisation des kits de kombat de ces deux kombattants et les autres skins ajoutées en boutique. Notre coup de cœur revient clairement aux techniques de Scorpion, car pouvoir faire venir à soi un joueur adverse avant de l'achever est particulièrement jouissif ! Des missions ont un temps été disponibles, servant juste à gagner de l'XP en réalisant des objectifs liés à ces points d'intérêt et équipements. Et si jamais, ces apparences sont encore en vente quelques heures, c'est donc le moment d'en profiter, bien qu'il se peut qu'elles finissent par revenir un jour ou l'autre.

PRÉPAREZ-VOUS AU KOMBAT Ressuscité pour se venger et tenu par l'honneur, Scorpion le spectre ninja représente une réelle menace pour les mortels. Si vous parvenez à vaincre ce personnage, vous recevrez le kit de kombat de Scorpion (de niveau mythique) et le médaillon de premier sang. Jetez la lance du kit de kombat pour attirer les adversaires vers vous, puis lancez une série d'attaques pour les achever. Autrement dit : FINISH THEM ! Grâce au médaillon, tous les premiers tirs du chargeur de vos armes provoquent une explosion en touchant un adversaire. Toasty ! GET OVER HERE ! Vous pourrez également trouver la version normale du kit de kombat de Scorpion dans les coffres de l'île. Quant à Scorpion, vous pourrez le retrouver dans l'un des trois nouveaux lieux notables ajoutés sur la carte, à savoir la Fosse, la Forêt vivante et le Bassin d'acide.

La Fosse / La Forêt vivante / Le Bassin d'acide

Scorpion (MK3) (1 500 V-Bucks) - Version Fortnite ;

Accessoire de dos Crâne enflammé de Scorpion et pioche Katanas de Scorpion (800 V-Bucks) ;

Emote Toasty (300 V-Bucks) ;

Kitana (MK3) (1 500 V-Bucks) - Version Fortnite ;

Accessoire de dos Porte-éventails de Kitana et pioche Éventails d'acier de Kitana (800 V-Bucks) ;

Emote Tornade d'éventails (300 V-Bucks) ;

Raiden (MK3) (1 500 V-Bucks) - Version Fortnite ;

Pioche Bâton de Raiden (800 V-Bucks) ;

Accessoire de dos Amulette de Raiden (400 V-Bucks) ;

Emote Bâton conducteur (300 V-Bucks) ;

Emote Victoire de Raiden (300 V-Bucks) ;

Emote Testez votre force (300 V-Bucks) ;

Emote FLAWLESS VICTORY (300 V-Bucks).

