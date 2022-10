Mortal Kombat: Onslaught, un RPG stratégique avec les héros de la franchise annoncé sur iOS et Android

Les adeptes de Mortal Kombat peuvent déjà se bastonner sur iOS et Android avec Mortal Kombat Mobile depuis 2015. Le titre quasi exclusivement tourné vers les combats est encore régulièrement mis à jour, lui qui a attiré plus de 150 millions de joueurs, mais NetherRealm Studios et Warner Bros. Games ont décidé de lui offrir un petit frère sur mobiles avec Mortal Kombat: Onslaught, confirmé en cette année des 30 ans de la licence.



Son approche sera originale, car il s'agira d'un RPG stratégique de collection nous invitant à « constituer une équipe de combattants à partir d’une vaste liste de personnages et les libérer dans des batailles de groupe massives en temps réel pour empêcher une menace sombre et dangereuse de faire des ravages à travers les royaumes ». Le jeu est développé par NetherRealm Studios, papa de la licence et proposera une expérience narrative cinématographique inédite.

« Mortal Kombat est une franchise légendaire et un phénomène de la culture pop, et il continue d’engager les joueurs et de faire progresser le genre de combat sur plusieurs plateformes », a déclaré David Haddad, président de Warner Bros. Games. « Mortal Kombat: Onslaught témoigne de la raison pour laquelle Mortal Kombat est une franchise de jeu de premier plan depuis plus de 30 ans, alors que l’équipe de NetherRealm continue d’innover et d’apporter un nouveau gameplay aux fans. » « Nous repoussons les limites de Mortal Kombat pour permettre aux joueurs de découvrir la franchise de nouvelles façons, tout en restant fidèles à sa nature viscérale fondamentale », a déclaré Ed Boon, directeur de la création chez NetherRealm Studios. « Avec Mortal Kombat: Onslaught, nous avons réimaginé Mortal Kombat en un RPG stratégique basé sur l’équipe avec des combats de mêlée rapides et en groupe que les fans nouveaux et existants peuvent apprécier. »

Pour les premières images de gameplay, il faudra repasser, car le site officiel ne propose à cette heure que de s'inscrire pour être tenu au courant de l'actualité du titre, illustration principale à l'appui. Mortal Kombat: Onslaught sortira en 2023 sur iOS et Android, et d'ici là, Mortal Kombat 11 Ultimate est disponible à partir de 26,01 € sur Amazon.fr.