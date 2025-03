Amazon Prime Gaming : encore 20 jeux offerts pour mars 2025 et de multiples façons de plonger dans l'univers du crime organisé

Le premier jeudi du mois étant passé, nous connaissons désormais la liste des jeux offerts aux abonnés Amazon Prime Gaming en mars. Comme en février, ce sont 20 productions qu'il va être possible de récupérer au fil des semaines. Si vous aimez incarner un gangster, les manières ne manqueront pas entre Saints Row: The Third Remastered, Mafia II: Definitive Edition et le plus récent Crime Boss: Rockay City. Un autre Wolfenstein et le deuxième Deus Ex font également partie du lot, entre autres. Notez que Endling - Extinction is Forever avait déjà été proposé en janvier 2024.

Vous trouverez le détail des jeux offerts en mars 2025 par Prime Gaming ci-dessous, à récupérer sur la page dédiée. Du côté d'Amazon Luna, ce sont encore cinq nouveaux titres qui ont rejoint la rotation en plus des habitués, tous accessibles sans frais grâce à l'abonnement.

LES JEUX GRATUITS DE MARS 2025 AVEC PRIME Prime Gaming propose plusieurs titres gratuits tout au long du mois de mars, les premiers jeux étant d'ores et déjà disponibles. Ce mois-ci, les joueurs peuvent contrôler les Saints au sommet de leur puissance dans Saints Row: The Third Remastered, et de vivre la vie d'un gangster en plein âge d'or du crime organisé dans Mafia II: Definitive Edition. Maintenant disponible - Saints Row: The Third Remastered (GOG Code) - Saints Row: The Third - Remastered permet aux joueurs de contrôler les Saints à l'apogée de leur puissance, et de mener la vie comme ils l'entendent. C'est leur ville, et ils fixent leurs règles.

Maintenant disponible - Mafia II: Definitive Edition (GOG Code)

Maintenant disponible - Crime Boss: Rockay City (Epic Games Store)

Maintenant disponible - Naheulbeuk's Dungeon Master (Amazon Games App)

13 mars - Wall World (Amazon Games App)

13 mars - Syberia: The World Before (GOG Code)

13 mars - Endling - Extinction is Forever (Amazon Games App)

13 mars - Dark Deity: Complete Edition (GOG Code)

13 mars - Beholder 3 (Amazon Games App)

20 mars - Wolfenstein: The Old Blood (Xbox and PC via Microsoft Store Code)

Remarque : l'offre Wolfenstein: The Old Blood est disponible uniquement dans les régions Prime Gaming où le jeu est également proposé via le Microsoft Store. Les offres Prime Gaming peuvent parfois varier d'une région à l'autre. Consultez le site primegaming.com pour plus de détails.

20 mars - Mutazione (GOG Code)

20 mars - Figment 2: Creed Valley (Amazon Games App)

20 mars - Legacy of Kain: Defiance (GOG Code)

20 mars - Mortal Shell (Epic Games Store)

27 mars - The Forgotten City (Amazon Games App)

27 mars - Deus Ex: Invisible War (GOG Code)

27 mars - Session: Skate Sim (Epic Games Store)

27 mars - Let's Build A Zoo (Epic Games Store)

27 mars - Gamedec - Definitive Edition (GOG Code)

27 mars - The Wisbey Mystery (Legacy Games Code) - Les habitants d'une petite ville se tiennent à l'écart depuis de nombreuses années d'un manoir local situé à côté d'une forêt. Ses murs sombres et délabrés gardent un terrible secret sur le meurtre non résolu du shérif et de sa femme.

LES JEUX JOUABLES GRATUITEMENT AVEC AMAZON LUNA WRC Generations Fully Loaded Edition

Overcooked! 2

Spitlings

The Jackbox Party Pack 3

Strange Horticulture

Fortnite (Battle Royale, Fortnite OG, LEGO Fortnite Odyssey, Rocket Racing, Fortnite Festival, Frénésie et Brick Life)

Trackmania

Fallout New Vegas: Ultimate Edition

Fallout 3: Game of the Year Edition

Si vous souhaitez vous abonner à Amazon Prime, il faudra débourser 6,99 € pour un mois ou 69,90 € à l'année.