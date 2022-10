Amazon Prime Gaming : les jeux offerts de novembre 2022 dévoilés, avec encore un Fallout et un Indiana Jones

Comme tous les mois, Amazon Prime Gaming prépare de beaux cadeaux pour ses abonnés en novembre 2022. Il y aura ainsi 7 jeux gratuits, dont Fallout: New Vegas pour célébrer le 25e anniversaire de la licence (dans la foulée de Fallout 76), encore un Indiana Jones rétro, WRC 9 ou encore Last Day of June. Et il y a également de nombreux bonus pour les jeux du moment, dont des packs FUT pour FIFA 23 en cette période de Coupe du Monde.



Le calendrier complet est disponible ci-dessous.

CÉLÉBREZ LA COUPE DU MONDE AVEC UNE NOUVELLE SAISON PRIME GAMING ET EA SPORTS FIFA 23

Alors que les matchs de ligues nationales et internationales battent leur plein, Prime Gaming et EA SPORTS s'associent à nouveau pour une nouvelle année de packs Prime Gaming FIFA Ultimate Team pour FIFA 23. Les membres Prime peuvent dès aujourd'hui récupérer leur premier drop FUT, qui comprend 7x joueurs rares en or, 2x Player Pick avec OVR min 81+, 12x consommables rares, et 1x Kylian Mbappé en prêt pour 5 matchs. Ce pack Prime Gaming FIFA Ultimate Team est le premier d'une longue série, le prochain arrivant juste à temps pour le sommet du football mondial, la Coupe du Monde de la FIFA 2022 au Qatar.

Les jeux gratuits de novembre 2022 avec Prime

Prime Gaming propose sept titres gratuits à partir du 1er novembre ! La sélection de ce mois-ci emmène les joueurs aux quatre coins du monde, des anciennes cryptes du désert de Jordanie dans Indiana Jones and the Last Crusade, aux terres désolées de la toundra antarctique dans Facility 47. Les jeux gratuits Prime Gaming de ce mois-ci vous permettent d'embrasser l'explorateur qui sommeille en vous.

Fallout: New Vegas Ultimate Edition – Traversez le désert post-apocalyptique de Mojave à la recherche des hommes qui vous ont fait du tort dans le passé. Battez-vous pour vous venger, tout en influençant le destin de milliers d'habitants du désert post-apocalyptique.

– Traversez le désert post-apocalyptique de Mojave à la recherche des hommes qui vous ont fait du tort dans le passé. Battez-vous pour vous venger, tout en influençant le destin de milliers d'habitants du désert post-apocalyptique. Indiana Jones and the Last Crusade – De LucasArts et Disney, voici une aventure classique en point-and-click se déroulant en Europe en 1938. L'Arche perdue n'était qu'un échauffement ! Un grand mal est à la recherche du talisman le plus puissant de tous : le Saint Graal. Quelques hommes courageux s'y opposent. Heureusement, l'un d'entre eux est Indiana Jones. Et cette fois, il a son père avec lui.

– De LucasArts et Disney, voici une aventure classique en point-and-click se déroulant en Europe en 1938. L'Arche perdue n'était qu'un échauffement ! Un grand mal est à la recherche du talisman le plus puissant de tous : le Saint Graal. Quelques hommes courageux s'y opposent. Heureusement, l'un d'entre eux est Indiana Jones. Et cette fois, il a son père avec lui. Facility 47 – Voyagez dans un centre de recherche isolé et explorez les profondeurs de la toundra antarctique glaciale en résolvant des énigmes et en débloquant de nouvelles zones autour du centre.

– Voyagez dans un centre de recherche isolé et explorez les profondeurs de la toundra antarctique glaciale en résolvant des énigmes et en débloquant de nouvelles zones autour du centre. WRC 9 – Dévalez les pistes du monde entier dans la franchise leader de la simulation tout-terrain, avec un gameplay encore plus réaliste et plus de contenu que jamais : trois nouveaux rallyes, 35 nouvelles épreuves spéciales, la possibilité de créer vos propres championnats personnalisés et des sons de moteur entièrement repensés !

– Dévalez les pistes du monde entier dans la franchise leader de la simulation tout-terrain, avec un gameplay encore plus réaliste et plus de contenu que jamais : trois nouveaux rallyes, 35 nouvelles épreuves spéciales, la possibilité de créer vos propres championnats personnalisés et des sons de moteur entièrement repensés ! Etherborn – Partez à la recherche de votre raison d'être en vous plongeant dans un jeu de plates-formes et d'énigmes environnementales dont le but est d'explorer et de comprendre des structures complexes et changeantes.

– Partez à la recherche de votre raison d'être en vous plongeant dans un jeu de plates-formes et d'énigmes environnementales dont le but est d'explorer et de comprendre des structures complexes et changeantes. Whispering Willows – Interagissez avec les esprits des morts, résolvez les énigmes complexes du mystérieux manoir et aidez Elena à retrouver son père disparu dans ce jeu d’horreur entre puzzle et aventure.

– Interagissez avec les esprits des morts, résolvez les énigmes complexes du mystérieux manoir et aidez Elena à retrouver son père disparu dans ce jeu d’horreur entre puzzle et aventure. Last Day of June – Une histoire d'aventure interactive, profonde et cinématographique centrée sur l'amour et la perte. Last Day of June demande aux joueurs « Que feriez-vous pour sauver l'être aimé ? ».

Calendrier de novembre 2022

Les nouveautés du mois comprennent notamment du contenu pour Grand Theft Auto Online, Destiny 2, MineCraft Dungeons, World of Tanks et plus encore ! L’intégralité du line-up est accessible sur gaming.amazon.com.