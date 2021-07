Amazon Prime Gaming : 8 jeux offerts aux abonnés en août 2021, dont un Battlefield et un Indiana Jones

Les abonnés Amazon Prime croulent sous les jeux gratuits en ce moment avec Prime Gaming. Un partenariat avec LucasArts va ainsi leur permettre de récupérer Indiana Jones and the Fate of Atlantis le mois prochain, tandis qu'un autre avec EA nous invitera à débloquer un code Origin pour Battlefield V à compter du 2 août.

Et dès ce même lundi, ils pourront également déverrouiller l'accès à Metamorphosis, A Normal Lost Phone, Another Lost Phone: Laura’s Story, Planet Alpha, Secret Files: Tunguska et Lost Horizon 2, et aussi du contenu gratuit pour Genshin Impact, Rainbow Six Siege, Fall Guys, Rainbow Six Siege, et bien d'autres encore. Le programme complet du mois à venir est lisible ci-dessous.

LES JEUX GRATUITS D'AOÛT 2021 AVEC PRIME GAMING Prime Gaming offre à ses membres encore plus de titres à partir du 2 août ! Ce mois-ci, le programme propose une grande diversité de jeux, d’Indiana Jones et le Mystère de l’Atlantide, faisant partie de notre série de jeux cultes LucasArts offerts par Prime Gaming, à l’aventure graphique Lost Horizon 2, il y en aura pour tous les goûts. Indiana Jones et le Mystère de l’Atlantide – Indy est de retour pour sa plus grande aventure dans cet iconique point & click des studios LucasArts

– Indy est de retour pour sa plus grande aventure dans cet iconique point & click des studios LucasArts Metamorphosis - Dans ce jeu en vue subjective, les joueurs incarnent Gregor, piégé dans le corps d’un petit insecte. Pour s’en sortir, il faudra compter sur les nouvelles capacités qui viendront au fur et à mesure de l’aventure.

- Dans ce jeu en vue subjective, les joueurs incarnent Gregor, piégé dans le corps d’un petit insecte. Pour s’en sortir, il faudra compter sur les nouvelles capacités qui viendront au fur et à mesure de l’aventure. A Normal Lost Phone – Alors qu’ils viennent de trouver un téléphone, les joueurs résoudront des énigmes pour s’infiltrer dans l’intimité de son propriétaire.

– Alors qu’ils viennent de trouver un téléphone, les joueurs résoudront des énigmes pour s’infiltrer dans l’intimité de son propriétaire. Another Lost Phone: Laura’s Story – Suite spirituelle de A Normal Lost Phone, c’est désormais au milieu de la vie sociale de Laura que le joueur se retrouvera.

– Suite spirituelle de A Normal Lost Phone, c’est désormais au milieu de la vie sociale de Laura que le joueur se retrouvera. Planet Alpha – Dans ce monde extraterrestre sublime, fait de mystères et de dangers, les joueurs devront maîtriser le pouvoir du jour et de la nuit s’ils veulent survivre.

– Dans ce monde extraterrestre sublime, fait de mystères et de dangers, les joueurs devront maîtriser le pouvoir du jour et de la nuit s’ils veulent survivre. Secret Files: Tunguska – L’un des plus grands mystères de tous les temps se doit d’être résolu. Aux joueurs de s’en charger dans ce jeu graphique.

– L’un des plus grands mystères de tous les temps se doit d’être résolu. Aux joueurs de s’en charger dans ce jeu graphique. Lost Horizon 2 – Alors que les tensions entre superpuissances s’intensifient, les joueurs devront venir en aide à un soldat anglais. Sa famille a besoin d’être sauvée des griffes de puissants ravisseurs. DU CONTENU GRATUIT DANS LES JEUX LES PLUS POPULAIRES DU MOMENT Pour un aperçu des offres les plus importantes de ce mois-ci pour les membres Prime, ne manquez pas la dernière bande-annonce ! Ce mois d'août, Prime Gaming offre à ses membres des nouveaux jeux gratuits et du contenu en jeu pour Fall Guys: Ultimate Knockout, Legends of Runeterra, Rainbow Six Siege et bien plus encore. Battlefield 1 – Disponible jusqu’au 4 août, les membres Prime peuvent dès à présent récupérer Battlefield 1 dans son édition Standard gratuitement sur PC. Côté multijoueur, une véritable expérience bac à sable attendra les joueurs. Qu’ils décident de prendre le contrôle des cieux dans des batailles aériennes ou de venir en renfort à leur équipe en pilonnant les côtes depuis leur bateau, ils s’élanceront dans certains des combats les plus intenses qui soient, alors que les empires cherchent à établir leur domination.

– Disponible jusqu’au 4 août, les membres Prime peuvent dès à présent récupérer Battlefield 1 dans son édition Standard gratuitement sur PC. Côté multijoueur, une véritable expérience bac à sable attendra les joueurs. Qu’ils décident de prendre le contrôle des cieux dans des batailles aériennes ou de venir en renfort à leur équipe en pilonnant les côtes depuis leur bateau, ils s’élanceront dans certains des combats les plus intenses qui soient, alors que les empires cherchent à établir leur domination. Battlefield V – Disponible du 2 août au 1er octobre, les membres Prime peuvent aussi récupérer l’édition Standard de Battlefield V sur PC. Battlefield V propose le gameplay le plus immersif de la saga et propulse l’expérience au milieu de la Seconde Guerre Mondiale, conduisant les joueurs à user de tous les stratagèmes pour venir à bout de leurs adversaires.

– Disponible du 2 août au 1er octobre, les membres Prime peuvent aussi récupérer l’édition Standard de Battlefield V sur PC. Battlefield V propose le gameplay le plus immersif de la saga et propulse l’expérience au milieu de la Seconde Guerre Mondiale, conduisant les joueurs à user de tous les stratagèmes pour venir à bout de leurs adversaires. Genshin Impact – Le jeu de rôle d'action développé et publié par miHoYo permet aux joueurs de vivre une campagne solo immersive en incarnant un voyageur d'un autre monde. Là-bas, ils embarqueront dans un voyage pour retrouver leur frère ou leur sœur disparu(e) depuis longtemps et percer les mystères de Teyvat. N'oubliez pas de récupérer 60x Primogems, 8x Leçons du héros et 5x Pizzas aux champignons pour améliorer votre personnage préféré tout en vous aventurant dans le monde de Teyvat ! LE CALENDRIER D'AOÛT 2021 Les membres Amazon Prime peuvent dès à présent s’attendre à recevoir du contenu in-game tout au long du mois d’août sur des jeux comme Fall Guys: Ultimate Knockout, World of Tanks, League of Legends et plus encore ! L’intégralité du line-up est accessible sur gaming.amazon.com. Maintenant Disponible - Contenu Epic Seven - 1x Tera-Phantasma, 1,000,000 Golds, 20x Leif Contenu

Maintenant Disponible - Contenu Fall Guys: Ultimate Knockout - Beetle Buddy Bundle + 6,500 Kudos

Maintenant Disponible - Contenu FIFA - 1X Player Pick of 4 OVR 83+ Players, 5x Gold Rare Players, FUTTIES Players items are available in FUT 21 for a limited time

Maintenant Disponible - Contenu Genshin Impact - 60x Primogems, 8x Hero’s Wit, 5x Mushroom Pizza

Maintenant Disponible - Contenu Last Day on Earth - Kevlar armor set, Minigun

Maintenant Disponible - Contenu Legends of Runeterra - Epic Wildcard

Maintenant Disponible - Contenu Paladins - Carnival Ying

Maintenant Disponible - Contenu Rainbow Six Siege - 7 day renown booster

Maintenant Disponible - Contenu SMITE - Gummy Worm Medusa

Maintenant Disponible - Contenu VALORANT - Gun Buddy

Maintenant Disponible - Contenu World of Tanks - Fresh Look Bundle featuring 1 of 3 Fresh 2D Styles, special decals and an exclusive medal, rental tanks, consumables, XP missions and 3 days of World of Tanks Premium

Maintenant Disponible - Contenu World of Warships - Emden, Tier 2 German Cruiser and Commander with 3 skill points

Maintenant Disponible - Contenu World of Warships - 30 Pieces of event currency, Dutch Commander Dasha with 10 skill points

2 août - Jeux gratuits avec Prime - Battlefield V, Indiana Jones et le Mystère de l’Atlantide, Metamorphosis, A Normal Lost Phone, Another Lost Phone: Laura’s Story, Planet Alpha, Secret Files: Tunguska and Lost Horizon 2

2 août - Dernière chance de récupérer - Batman: The Enemy Within - The Telltale Series, RAD, The Wanderer: Frankenstein’s Creature, Tales of the Neon Sea, Automachef and Portal Dogs

2 août - Contenu League of Legends - Mystery Skin Shard

2 août - Contenu Sea of Thieves - Ruby Splashtail Hull, Pack: Ruby Splashtail Hull, Knife Trick Emote

2 août - Dernière chance de récupérer Battlefield 1

3 août - Contenu Mobile Legends Bang Bang - Amazon Prime Chest Hero Trial Cards of Ruby (7-day), Skin Trial cards of Ruby-Lady Zombie (7-Day), Hero Trial Cards of Ling (7-day), Skin Trial Cards of Ling-Street Punk (7-day)

4 août - Contenu MLB Tap Sports Baseball ‘21 - Daily Box In Game Currency

11 août - Contenu Epic Seven - 5x Greater Accessory Charms, 500,000 Golds

11 août - Contenu Destiny 2- Fireworks Exotic Emote, Fast Lane Shell Exotic Ghost, Vanishing Point Exotic Sparrow, Vor Pyl VIII Legendary Ship

12 août - Contenu Last Day on Earth - Rank III Husky Puppy

12 août - Contenu League of Legends - Mystery Skin Shard

13 août - Contenu Legends of Runeterra - Epic Wildcard

Vous pouvez déverrouiller les jeux du moment via le portail Prime Gaming, qui permet aussi de vous abonner à Amazon Prime et tous ses services pour 5,99 € par mois ou 49,99 € par an.