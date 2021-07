Amazon Prime Gaming : 3 classiques de LucasArts offerts cet été, le premier gratuit dès maintenant

Même si peu d'abonnés Amazon Prime le sont pour ce service, Prime Gaming reste un très bon moyen de se voir offrir des jeux variés chaque mois, en témoigne le programme pour juillet 2021. Les clients vont même avoir droit à un petit bonus dans le cadre d'un partenariat avec LucasArts.

Trois classiques du studio connus pour ses point and click seront téléchargeables sans supplément par les abonnés, à savoir The Secret of Monkey Island: Special Edition, Indiana Jones and the Fate of Atlantis et Sam & Max: Hit The Road. Ils le seront dès le premier jour du mois de juillet, août et septembre, ce qui veut dire que The Secret of Monkey Island: Special Edition peut d'ores et déjà être ajouté à votre ludothèque !

1er juillet – The Secret of Monkey Island: Special Edition – Bienvenue dans cette aventure rocambolesque. Les joueurs y suivront le candide Guybrush Threepwood dans sa quête aussi délirante que trépidante pour percer le mystère de l’île aux Singes. Arrivera-t-il à se mettre dans la poche les pirates de l’île de Mêlée ? Son destin l'amènera-t-il sur la terrifiante et pourtant légendaire île aux Singes ? Aux joueurs de le découvrir dans cette aventure capable de glacer le sang des pirates les plus endurcis.

1er août – Indiana Jones and the Fate of Atlantis – À la veille de la Seconde Guerre mondiale, des agents nazis sont sur le point de mettre la main sur une arme bien plus dangereuse que la bombe atomique. Seul Indiana Jones est en mesure de stopper cette menace qui avait déjà conduit Atlantide à sa perte.

1er septembre – Sam & Max: Hit The Road – Matraque à la ceinture, sirène prête à retentir et pied au plancher, Sam et Max forment la Freelance Police. Dans ce jeu en 2D datant de 1993, les joueurs devront venir à bout de la plus complexe de leurs enquêtes. Sam (un canidé détective privé) et Max (une sorte de lapin hyperkinétique) traverseront les États-Unis à la recherche d'un bigfoot de cirque qui s'est fait la malle. Les joueurs peuvent s'attendre à vivre une aventure excentrique dans une Amérique haute en couleur.

