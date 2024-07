Amazon Prime Gaming : 3 jeux supplémentaires offerts pour les Prime Days 2024

Si vous êtes abonnés à Amazon Prime, vous avez d'ores et déjà pu récupérer de nombreux jeux ce mois-ci dans le cadre des Prime Days 2024. D'autres vont suivre dans les semaines à venir, mais avant ça, quelques surprises viennent s'ajouter à la liste. En effet, trois titres supplémentaires vont pouvoir être obtenus et la firme ne se moque pas de nous. Nous retrouvons en effet en tête d'affiche Suicide Squad: Kill the Justice League, dont la Saison 2 a été reportée. C'est certes un échec pour Warner Bros. Games et Rocksteady, mais il devrait tout de même en amuser plus d'un. Vient ensuite Chivalry 2 pour les amateurs de multijoueur et du Moyen-Âge. Enfin, c'est Rise of the Tomb Raider qui vient poursuivre les aventures de Lara, le premier épisode de la trilogie ayant été proposé en mai.

Il faudra vous dépêcher pour les récupérer, car ils ne seront disponibles que pendant 48 heures à partir du mardi 16 juillet à 9h00 sur la page dédiée.

16 juillet - Suicide Squad: Kill the Justice League (Epic Games Store) - Par les créateurs de Batman: Arkham, Suicide Squad: Kill the Justice League est un jeu de tir à la troisième personne qui bouscule les codes du genre et dans lequel la bande de marginaux doit accomplir l'impossible : tuer la Ligue des Justiciers.

- Par les créateurs de Batman: Arkham, Suicide Squad: Kill the Justice League est un jeu de tir à la troisième personne qui bouscule les codes du genre et dans lequel la bande de marginaux doit accomplir l'impossible : tuer la Ligue des Justiciers. 16 juillet - Chivalry 2 (Epic Games Store) - Les joueurs sont plongés dans l'action de tous les instants emblématiques de l'époque - des épées qui s'entrechoquent aux tempêtes de flèches enflammées, en passant par les sièges de châteaux gigantesques, etc. dans ce slasher multijoueur à la première personne inspiré par les batailles épiques des films médiévaux.

- Les joueurs sont plongés dans l'action de tous les instants emblématiques de l'époque - des épées qui s'entrechoquent aux tempêtes de flèches enflammées, en passant par les sièges de châteaux gigantesques, etc. dans ce slasher multijoueur à la première personne inspiré par les batailles épiques des films médiévaux. 16 juillet - Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration (Epic Games Store) - Dans la peau de Lara Croft, les joueurs partent à l'aventure en Sibérie à la recherche de la légendaire cité de Kitezh, tout en affrontant l'organisation paramilitaire Trinity, qui a l'intention de découvrir la promesse d'immortalité que renferme la cité. Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration comprend le jeu de base et le contenu du Season Pass. Les joueurs pourront également arpenter les couloirs du manoir Croft dans l'histoire Blood Ties, puis le défendre contre une invasion de zombies dans Lara's Nightmare.

Si vous souhaitez vous abonner à Amazon Prime, il faudra débourser 6,99 € pour un mois ou 69,90 € à l'année.