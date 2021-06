Amazon Prime Gaming : 6 jeux offerts et le plein de bonus offerts aux abonnés en juillet 2021

Les mois se suivent et se ressemblent pour les abonnés Amazon Prime, qui continuent à bénéficier de plein de bonus via les différents services compris dans l'offre. Avec Prime Gaming, ce sont ainsi 6 titres qui seront récupérables sans frais supplémentaires le 1er juillet, parmi lesquels RAD de Double Fine Productions et Batman: The Enemy Within - The Telltale Series, suite de Batman - The Telltale Series offert le mois dernier.

Et à part ça, il y a comme toujours des bonus en tout genre pour un tas d'expériences, de GTA$ pour Grand Theft Auto Online au pack Colonie druidique pour Assassin's Creed Valhalla. Le programme de juillet 2021 est pleinement détaillé ci-dessous.

Batman: The Enemy Within - The Telltale Series – Bruce Wayne et Batman ont besoin d’aide, tous deux sont poussés dans leurs retranchements dans ce nouveau chapitre de Batman - The Telltale Series.

League of Legends - Les 1er, 12 et 22 juillet, les membres Primes peuvent obtenir divers Fragments de Skins Mystères pour le jeu de stratégie en équipe.

VALORANT - Prime Gaming fête l’anniversaire du FPS tactique en 5v5 avec un Drop qui inclut une carte de joueur EP 2 // FORMATION exclusive. LE CALENDRIER DE JUILLET 2021 Les membres Amazon Prime peuvent dès à présent s’attendre à recevoir du contenu in-game tout au long du mois de juillet sur des jeux comme Rainbow Six Siege, Legends of Runeterra, FIFA, Sea of Thieves et plus encore ! L’intégralité du line-up est accessible sur gaming.amazon.com. Maintenant Disponible - Contenu Apex Legends - Revenant Sakura Steel Skin.

Maintenant Disponible - Contenu Assassin’s Creed Valhalla - Druidic Settlement Bundle, Black Raven Settlement Pack, Mystical Settlement Pack, 5x One Hour XP Boosters.

Maintenant Disponible Contenu FIFA - 1x Player Pick of 4 OVR 83+ Players &5x Gold Rare Players.

Maintenant Disponible - Contenu Last Day on Earth - Caps x1000.

Maintenant Disponible - Contenu League of Legends - Mystery Skin Shard.

Maintenant Disponible - Contenu Legends of Runeterra - Epic Wildcard.

Maintenant Disponible - Contenu Magic Tiles 3 - Unlock One-Day VIP pass and 5 additional songs, every week!

Maintenant Disponible - Contenu Rainbow Six Siege - Exclusive Sunstark Operator Bundle.

Maintenant Disponible - Contenu Rogue Company - Kick and Dip emote.

Maintenant Disponible - Contenu UFC - Hawaiian Shirt + Drink Hat, Drinking Hat w/ Purple Soda, Purple Hawaiian Shirt.

Maintenant Disponible - Contenu Valorant - Exclusive EP 2 // Formation Player Card.

Maintenant Disponible - Contenu Word Farm Adventure - Piggy Bank Smash.

Maintenant Disponible - Contenu MLB Tap Sports Baseball ‘21 - Daily Box, In-Game Currency.

1er juillet - Jeux gratuits avec Prime - Batman: The Enemy Within - The Telltale Series, RAD, The Wanderer: Frankenstein’s Creature, Tales of the Neon Sea, Automachef and Portal Dogs.

1er juillet - Dernière chance de récupérer Batman - The Telltale Series, Newfound Courage, Lost in Harmony, BFF or Die, Spitkiss and Mugsters.

1er juillet - Contenu Darkness Rises - Rank S++ Costume Choice Box x4.

1er juillet - Contenu Epic Seven - 20x Leif.

1er juillet - Contenu Last Day on Earth - Rank III Corgi Puppy.

1er juillet - Contenu League of Legends - Mystery Skin Shard.

1er juillet - Contenu Madden - 1x elite player 80+ OVR, 2x gold or better players 70+ OVR, 3x silver players 62+ OVR.

1er juillet - Contenu Word Farm Adventure - Independence Day 'Tile Style'.

6 juillet - Contenu Mobile Legends: Bang Bang - Amazon Prime Chest, Hero Trial Cards of Saber (7-day), Skin Trial Cards of Saber-Onimaru (7-day), Hero Trial Cards of Johnson (7-day), Skin Trial Cards of Johnson-Wreck King (7-day).

6 juillet - Contenu Sea of Thieves - New in-game content.

6 juillet - Contenu Word Farm Adventure - Super Spin.

7 juillet - Contenu Alliance vs Empire - White Diamond x500, Enhancement Guard Ticket x50, Hero's Blessing x1, Treasure's Blessing x1.

7 juillet - Contenu MLB Tap Sports Baseball ‘21 - Daily Box, In-Game Currency.

8 juillet - Contenu Dauntless - Arcslayer Mortar Spear War Pike Bundle, 1x Arcslayer Mortar Spear War Pike Skin, 1x Supply Pack, 1x Primus Purple Armour Dye.

8 juillet - Contenu Word Farm Adventure - Booster Pack.

8 juillet - Contenu V4 - Special Support Package + Blessed Enhance Scroll Choice Chest + Cursed Enhance Scroll Choice Chest.

12 juillet - Contenu League of Legends - Mystery Skin Shard.

13 juillet - Contenu Legends of Runeterra - Epic Wildcard.

14 Juillet - Contenu Epic Seven - 1x Lvl 85 Epic Equipment Set (Attack, 4 parts, Excluding Accessories).

14 juillet - Contenu MaplestoryM - Auto-Battle Charge Ticket (1 Hour) x10.

15 juillet - Contenu Last Day on Earth - ‘Punk’ Chopper Skin.

20 juillet - Contenu Mobile Legends: Bang Bang - Permanent Skin Alpha – Fierce Dragon, Amazon Prime Chest, Hero Trial Cards of Argus (7-day), Skin Trial Cards of Argus-Dark Draconic (7-day), Hero Trial Cards of Lunox (7-day), Skin Trial Cards of Lunox-Butterfly Seraphim (7-day).

21 juillet - Contenu Alliance vs Empire - White Diamond x500, Emerald x50, Enhancement Guard Ticket x50, King's Blessing x1, Benuv's Blessing x1.

21 juillet - Contenu MLB Tap Sports Baseball ‘21 - Daily Box, In-Game Currency.

22 juillet - Contenu League of Legends - Mystery Skin Shard.

22 juillet - Contenu V4 - Special Support Package + Veril (Rare Companion).

28 juillet - Contenu Epic Seven - 1x Tera-Phantasma, 1,000,000 Golds, 20x Leif.

Vous pouvez vous abonner pour à Amazon Prime pour 5,99 € par mois ou 49,99 € par an.