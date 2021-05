Amazon Prime Gaming : 6 jeux gratuits et un tas de bonus offerts aux abonnés en juin 2021

Certains oublient peut-être d'en profiter, mais l'abonnement Amazon Prime donne aussi accès aux offres Prime Gaming. Chaque mois, nous sommes invités à récupérer des jeux et DLC gratuits, et il y a souvent de petites pépites à dénicher. Une nouvelle salve de titres vont ainsi être offerts le 1er juin 2021.

Dès mardi prochain, vous pourrez déverrouiller Batman - The Telltale Series, Newfound Courage, Lost in Harmony, BFF or Die, Spitkiss et Mugsters. Ces jeux ne vous parlent pas ? Alors les présentations faites par Amazon devraient vous aider.

Batman - The Telltale Series – Dans ce nouveau point & click épisodique développé et publié par Telltale Games – les vétérans du genre – les joueurs pourront se plonger dans une nouvelle aventure du célèbre détective.

Newfound Courage – Les joueurs auront ici l'occasion de se plonger dans un jeu d'aventure à la narration ambitieuse. Une fable contemporaine où, alors que le monde s'effondre, le héros se découvre des sentiments pour son meilleur ami.

Lost in Harmony – Les membres Prime auront accès à ce runner musical où sens du rythme et découverte d'une histoire riche et profonde s'harmonisent à la perfection.

BFF or Die – Prime Gaming offre à ses abonnés un jeu qui sent bon la coopération en local. Jouable en solo ou jusqu'à 4 sur le même écran, il met en scène un voyageur temporel extraterrestre s'aventurant sur Terre pour une mission de sauvetage des plus périlleuses.

Spitkiss – Un jeu de plateforme en one-tap (jouable avec un doigt) qui plonge les joueurs dans le petit monde des Spitkissers, de minuscules créatures qui ne communiquent qu'avec des emojis… et leur bave.

Mugsters – Les joueurs auront la possibilité de mettre leurs facultés mentales à l'épreuve dans des niveaux basés sur la physique. Complètement déjanté, ce jeu de réflexion vous donnera accès à toute sorte de véhicules, pièges et autres explosifs qui serviront à déjouer les plans de vos ennemis.

Et ces prochaines semaines, vous aurez droit à encore un tas de bonus pour les jeux du moment, parmi lesquels un pack pour FIFA 21 comprenant un choix entre 4 joueurs OVR 83+ et 5 joueurs en or rares, le Lot de Colonie Druidique renfermant un pack de colonie Corbeau noir, un pack de colonie mystique et 5 boosters d'XP d'une heure dans Assassin's Creed Valhalla, ou encore le bundle Burning Circuit pour Fall Guys: Ultimate Knockout. Le programme complet des objets numériques offerts est visible ci-dessous.

Programme de juin 2021

1er Juin - Jeux Gratuits avec Prime - Batman - The Telltale Series, Newfound Courage, Lost in Harmony, BFF or Die, Spitkiss et Mugsters

- Jeux Gratuits avec Prime - Batman - The Telltale Series, Newfound Courage, Lost in Harmony, BFF or Die, Spitkiss et Mugsters 1er Juin - Dernière chance de récupérer Yoku’s Island Express, Healer’s Quest, Beholder, The Blind Prophet et A Blind Legend

- Dernière chance de récupérer Yoku’s Island Express, Healer’s Quest, Beholder, The Blind Prophet et A Blind Legend 1er Juin - Contenu League of Legends - Drop 15

- Contenu League of Legends - Drop 15 1er Juin - Contenu Word Farm Adventure - Drop 2

- Contenu Word Farm Adventure - Drop 2 2 Juin - Contenu Epic Seven - Drop 9

- Contenu Epic Seven - Drop 9 2 Juin - Contenu Madden 21 - Drop 10

- Contenu Madden 21 - Drop 10 2 Juin - Contenu Maplestory M - Drop 9

- Contenu Maplestory M - Drop 9 3 Juin - Contenu Darkness Rises - Drop 10

- Contenu Darkness Rises - Drop 10 3 Juin - Contenu Last Day on Earth - Drop 5

- Contenu Last Day on Earth - Drop 5 8 Juin - Contenu Mobile Legends Bang Bang - Drop 3

- Contenu Mobile Legends Bang Bang - Drop 3 9 Juin - Contenu Alliance vs Empire - Drop 8

- Contenu Alliance vs Empire - Drop 8 9 Juin - Contenu MLB Tap Sports Baseball ‘21 - Drop 6

- Contenu MLB Tap Sports Baseball ‘21 - Drop 6 10 Juin - Contenu Legends of Runeterra - Drop 6

- Contenu Legends of Runeterra - Drop 6 10 Juin - Contenu Helix Jump - Drop 6

- Contenu Helix Jump - Drop 6 10 Juin - Contenu V4 - Drop 7

- Contenu V4 - Drop 7 11 Juin - Contenu League of Legends - Drop 16

- Contenu League of Legends - Drop 16 15 Juin - Contenu Word Farm Adventure - Drop 3

- Contenu Word Farm Adventure - Drop 3 16 Juin - Contenu Epic Seven - Drop 10

- Contenu Epic Seven - Drop 10 16 Juin - Contenu Maplestory M - Drop 10

- Contenu Maplestory M - Drop 10 17 Juin - Contenu Darkness Rises - Drop 11

- Contenu Darkness Rises - Drop 11 17 Juin - ContenuLast Day on Earth - Drop 6

- ContenuLast Day on Earth - Drop 6 18 Juin - Contenu Dauntless - Drop 2

- Contenu Dauntless - Drop 2 21 Juin - Contenu League of Legends - Drop 17

- Contenu League of Legends - Drop 17 22 Juin - Contenu Mobile Legends Bang Bang - Drop 4

- Contenu Mobile Legends Bang Bang - Drop 4 23 Juin - Contenu Alliance vs Empire - Drop 9

- Contenu Alliance vs Empire - Drop 9 23 Juin - Contenu MLB Tap Sports Baseball ‘21 - Drop 7

- Contenu MLB Tap Sports Baseball ‘21 - Drop 7 24 Juin - Contenu V4 - Drop 8

