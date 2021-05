Amazon Prime Video : Solos, Hunger Games, Sicario, Sans un bruit... les nouveautés de juin 2021 datées

Le mois de juin d'Amazon Prime Video sera marqué par la diffusion exclusive des sessions de soirée de Roland-Garros. Si vous n'aimez pas le sport, le service de vidéo à la demande n'a pas non plus lésiné sur les programmes habituels, avec un tas de séries et films à se mettre sous la dent ces prochaines semaines.

Il y aura des longs-métrages qui valent le coup d'œil, comme Locke, End of Watch, Sicario, Life : Origine Inconnue, Derner train pour Busan, La Route ou Sans un bruit. Plusieurs films avec Arnold Schwarzenegger et la tétralogie Hunger Games seront aussi de la partie. Et pour les amateurs de séries, la fin de Shameless et l'avant-dernière partie de Vikings seront bientôt disponibles, tout comme le feuilleton brésilien original Dom, la saison 2 du documentaire La Leyendade De Sergio Ramos, et l'intrigante anthologie dramatique Solos avec Anne Hathaway, Helen Mirren, Morgan Freeman et bien d'autres. Le programme complet est lisible ci-dessous.

1er juin Sicario

Inferno

Skylines

End of Watch

Tu ne tueras point, avec Andrew Garfield

Locke, avec Tom Hardy

48 heures, les 2 films 4 juin Dom, série originale brésilienne

5 juin Vikings - Saison 6 Partie A 7 juin Ugly Betty - Saisons 1 à 4 8 juin Hunger Games - L'intégrale

I, Frankenstein 11 juin Clarkson's Farm - Saison 1 14 juin Mixte - Saison 1 Partie 1 15 juin Shameless - Saison 11 (finale)

Life : Origine Inconnue

Cube 2: Hypercube

Sabotage, avec Arnold Schwarzenegger

The Education of Frederick Fitzell, avec Dylan O'Brien 16 juin Ben is Back, avec Julia Robert 17 juin Dernier Train pour Busan 18 juin La Leyenda de Sergio Ramos - Saison 2 Jeanfi Janssens « Jeanfi Décolle »

20 juin Sans un bruit 21 juin Mixte - Saison 1 Partie 2

Assassin's Creed

Pennyworth - Saison 2 25 juin Solos - Saison 1

Silk Road, avec Jason Clarke

Bosch - Saison 7

26 juin Non-Stop, avec Liam Neeson 27 juin Tully, avec Charlize Theron 29 juin La Route

Warm Bodies : Renaissance

Le Dernier Rempart, avec Arnold Schwarzenegger

Maggie, avec ENCORE Arnold Schwarzenegger

