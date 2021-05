Amazon rachète MGM Holdings (James Bond, Rocky), et Prime Video va largement en profiter

Les GAFAM sont prêts à mettre beaucoup d'argent sur la table pour grappiller des parts de marché, et Amazon nous le prouve encore aujourd'hui. Il vient d'annoncer le rachat de MGM Holdings pour 8,45 milliards de dollars ! La maison-mère du mythique studio d'Hollywood Metro-Goldwyn-Mayer, qui existe depuis 1924, a produit plus de 4 000 films et 17 000 émissions télévisées. Nous lui devons The Handmaid's Tale, Vikings, Fargo, Robocop, Rocky et Creed, des classiques comme 12 Hommes en Colère, Le Silence des Agneaux, Stargate, Raging Bull, et surtout l'incontournable saga James Bond.



Et à partir de maintenant, la MGM va donc agir sous le giron d'Amazon. Ce qui veut dire, vous l'aurez deviné, qu'une bonne partie du catalogue va intégrer Prime Video dans les mois et années à venir. De quoi en faire un concurrent encore plus sérieux pour Netflix, grâce aux productions passées et à venir ?

« MGM possède un vaste catalogue de plus de 4 000 films : 12 Hommes en Colère, Basic Instinct, Creed,James Bond, La Revanche d'une Blonde, Moonstruck, Poltergeist, Raging Bull, Robocop, Rocky, Silence of the Lambs, Stargate, Thelma & Louise, Tomb Raider, Les 7 Mercenaires, La Panthère Rose, The Thomas Crown Affair et bien d'autres films iconiques, ainsi que 17 000 émissions de télévision, dont Fargo, The Handmaid's Tale et Vikings, qui ont collectivement remporté plus de 180 Oscars et 100 Emmys », a déclaré Mike Hopkins, Vice-président senior de Prime Video et d'Amazon Studios. « La véritable valeur financière de cet accord est le trésor de la propriété intellectuelle dans le catalogue complet que nous prévoyons de réinventer et de développer avec la talentueuse équipe de MGM. C'est très excitant et offre de nombreuses opportunités de narration de haute qualité. » « Ce fut un honneur d'avoir participé à l'incroyable transformation de Metro Goldwyn Mayer. Pour arriver ici, il a fallu des gens immensément talentueux avec une vraie croyance en une vision. Au nom du Conseil, je tiens à remercier l'équipe de la MGM qui nous a aidés à arriver à cette journée historique », a déclaré Kevin Ulrich, Président du conseil d'administration de MGM. « Je suis très fier que le Lion de la MGM, qui évoque depuis longtemps l'âge d'or de Hollywood, continuera sa riche histoire, et l'idée née de la création de la société par United Artists se perpétue comme les fondateurs le voulaient à l'origine, animée par le talent et leur vision. L'opportunité d'aligner la riche histoire de MGM avec celle d'Amazon est une combinaison inspirante. »

La MGM prévoie pour mémoire de sortir Mourir peut attendre, le prochain James Bond, le 8 octobre 2021 outre-Atlantique. D'ici là, vous pouvez vous procurer l'intégrale des aventures de l'espion britannique pour 126 € en Blu-ray sur Amazon.fr.

