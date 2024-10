God of War : de très mauvaises nouvelles pour la série Amazon Prime Video

En décembre 2022, Sony et Amazon Studios officialisaient la série God of War, qui suivra Kratos et Atreus, comme dans le jeu de 2018. En début d'année, nous apprenions que le projet d'adaptation était toujours en phase d'écriture, mais d'après les récentes informations glanées par Deadline, ça va mal pour la série God of War.

D'après Deadline donc, le showrunner Rafe Judkins et les scénaristes Mark Fergus et Hawk Otsby auraient quitté le projet, après avoir pourtant proposé plusieurs scripts pour la première saison de la série God of War, tous « salués à la fois par Sony et Prime » d'après une source du journaliste. Tout ce beau monde va repartir sur d'autres projets (La Roue du Temps pour Rafe Judkins notamment) et Sony et Amazon chercheraient désormais à recruter de nouveaux scénaristes afin de relancer la machine et « évoluer dans une direction créative différente ».

Pour Sony, c'est un nouveau coup dur, la série Horizon Zero Dawn serait en pause chez Netflix à cause des comportements toxiques de son showrunner, Steve Blackman. Concernant God of War, Sony et Amazon comptent beaucoup sur ce projet, mais il devrait repartir de zéro après ces départs, les fans vont devoir se montrer patient. En attendant, vous pouvez acheter God of War Ragnarök à partir de 43 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.