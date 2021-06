Battlefield : une date et une heure pour la révélation du prochain opus

En 2021, Electronic Arts et DICE sortiront un nouveau Battlefield, trois ans après BFV. Si l'éditeur organise son EA Play Live en juillet prochain, il n'attendra pas aussi longtemps avant de présenter son prochain FPS militaire. Comme prévu, la révélation se fera en juin, dans quelques jours seulement.

Electronic Arts nous donne en effet rendez-vous le 9 juin 2021, à 16h00. Pour l'instant, nous n'avons droit qu'à un petit teaser affichant simplement, la date, l'heure et le logo de la franchise, même si le code couleur semble faire écho aux opus les plus modernes de la licence. D'après des rumeurs, le titre pourrait simplement s'appeler Battlefield, il s'agirait d'un reboot se déroulant dans un monde légèrement futuriste. Mais pour en être certain, il faudra attendre le 9 juin prochain.

Pour rappel, ce prochain Battlefield sortira évidemment sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S, mais aussi sur PS4 et Xbox One, pas question d'abandonner encore les consoles d'ancienne génération. Vous pouvez retrouver Battlefield V à 19,99 € sur Amazon.