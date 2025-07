Battlefield encore victime d'un leak, le nom complet et la date de révélation en fuite

Un développement communautaire propice aux leaks





La présentation du prochain Battlefield sera un évènement, aussi bien pour les joueurs qui attendent de pied ferme de nouvel opus que pour Electronic Arts qui mise très gros sur ce jeu de tir à la première personne. EA Games et ses studios DICE, Motive, Criterion et Ripple Effect ont fait le pari d'un développement communautaire et cela n'est pas sans conséquence. Des séquences des modes multijoueurs ont déjà fuité sur la Toile, de même qu'une cinématique du mode solo. Désormais, c'est carrément le nom du jeu qui est dévoilé par un créateur de contenu.

Comment s'appelle le prochain Battlefield ?





Comme l'a relayé RivalxFactor sur X/Twitter, un influenceur a reçu un paquet de la part d'Electronic Arts, une boîte scellée et arborant le nom du jeu. DooM49, l'auteur du message original, n'a visiblement pas respecté l'embargo imposé par l'éditeur, la photo a été supprimée de son profil, mais Internet a été réactif et l'image tourne désormais partout sur la Toile. EA Games veut vraiment se détacher de Battlefield 2042, le prochain volet de la franchise s'appellera Battlefield 6, tout simplement.

Quand sera présenté Battlefield 6 ?





RivalxFactor rajoute que Battlefield 6 serait dévoilé au travers d'un évènement qui débutera le 29 juillet prochain et qui durera trois jours. EA Games mettra en avant son jeu, mais aussi des interviews avec les développeurs et du contenu créé par les influenceurs. Une bêta ouverte devrait même être lancée peu après. Pour rappel, l'éditeur avait déjà confirmé que le jeu sera présenté officiellement cet été, sans préciser la date.

Battlefield 6 n'a pas de date de sortie précise, nous devrions en apprendre davantage dans les prochains jours. D'ici là, vous pouvez retrouver Battlefield 2042 à partir de 24,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.