Battlefield 6 : date de sortie, Phantom Edition, prix, tout fuite avant l'heure !

Electronic Arts a enfin officialisé Battlefield 6 hier et les fans ont rendez-vous le 24 juillet pour découvrir la première bande-annonce, ainsi que diverses informations. Malheureusement pour l'éditeur, tout fuite déjà sur la Toile, il faut dire que le titre a déjà vu des extraits de gameplay fuiter ces derniers mois. Cette fois, c'est le groupe Telegram 1BF qui partage des infos, confirmées par billbil-kun de Dealabs.

Quand sortira Battlefield 6 ?





La date de sortie de Battlefield 6 serait fixée au 10 octobre 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, tandis que la bêta ouverte serait lancée dès le mois d'août. Le jeu de tir serait décliné en deux versions, une édition Standard et une édition Phantom, qui se rapprocherait d'une édition Deluxe (aucune édition Collector ne serait au programme). Cette édition Phantom rajouterait du contenu additionnel numérique, mais n'offrirait aucun accès anticipé au jeu. Les joueurs pourraient même passer de l'édition Standard à l'édition Phantom via un Pack Phantom.

billbil-kun aurait également pu voir les artworks de ces deux éditions de Battlefield 6. La version Standard reprendrait l'artwork dévoilé hier, tandis que l'édition Phantom arborerait « une affiche plus sombre et immersive », avec « un soldat équipé d’une arme, d’un masque, de lunettes et de jumelles de vision nocturne, sur fond rouge sang ». Le soldat serait « tourné vers le ciel, où l’on distingue trois avions de chasse en formation ». billbil-kun partage une version flouée de cette affiche :

Combien coûtera Battlefield 6 ?





Le leaker de Dealabs dévoile enfin les prix de Battlefield 6, qui varient selon la plateforme et l'édition :

PC PS5 Xbox Series X|S Édition Standard 69,99 € 79,99 € Édition Phantom 99,99 € 109,99 € Mise à niveau Pack Phantom 29,99 €



Battlefield 6 sortira-t-il sur Switch 2





Avec la récente sortie de la Switch 2 sur le marché, certains joueurs espèrent voir un portage de Battlefield 6 sur la nouvelle console de Nintendo, sans doute suffisamment puissante pour faire tourner le jeu. EA Games n'a rien annoncé pour le moment et, de son côté, billbil-kun n'a pas pu confirmer l'existence d'une version Switch 2 de Battlefield 6.

Nous avons rendez-vous demain, à 17h00, pour découvrir la première bande-annonce de Battlefield 6. Selon d'autres fuites, EA Games organiserait un évènement le 29 juillet prochain avec les créateurs de contenu et les développeurs pour détailler toutes les informations autour de son jeu. L'éditeur veut mettre le paquet sur la promotion, en invitant et en payant des influenceurs pour un évènement à Los Angeles, selon Insider Gaming. Un créateur de contenu parle ainsi du « montant le plus élevé que j'aie jamais vu pour un contrat sponsorisé ».

Un Battlefield très ambitieux





Battlefield 6 aurait coûté plus de 400 millions de dollars pour son développement, assuré par DICE, Ripple Effect, Motive Studios et Criterion Games. Iron Man de Motive Studios aurait même été repoussé en interne pour laisser le studio s'occuper de Battlefield 6. Le titre serait inclut dans l'abonnement EA Play Pro et devrait proposer un mode Battle Royale free-to-play, conçu par Ripple Effect, EA Games viserait ainsi 100 millions de joueurs.

En attendant que tout cela soit officialisé dans les prochaines heures, vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon, Cdiscount et Fnac.