Iron Man : le jeu de Motive Studio et Electronic Arts officialisé, d'autres productions Marvel à venir chez l'éditeur !

Un peu plus tôt dans le mois s'est tenu le tout premier Disney & Marvel Games Showcase à l'occasion de la D23 Expo, qui n'a pas été aussi passionnant qu'espéré, mais qui a tout de même permis de dévoiler plusieurs jeux, dont celui de Skydance New Media sur lequel travaille Amy Hennig et qui mettra en scène Captain America, Black Panther en la personne d'Azzuri, Gabriel Jones et Nanali. La rumeur voulait qu'Electronic Arts ait de son côté un projet Iron Man en cours de développement, mais rien n'avait alors été dit à son sujet... jusqu'à ce mardi 20 septembre 2022.

C'est donc Motive Studio, déjà à l'œuvre sur le remake de Dead Space attendu en début d'année prochaine et qui a accouché de l'assez réussi Star Wars: Squadrons, qui travaille sur un jeu d'action-aventure Iron Man solo à la troisième personne depuis ses locaux de Montréal, dont le développement n'en est qu'à ses débuts à l'étape de pré-production. Un article sur le site d'EA précise que l'équipe est menée par Olivier Proulx, qui s'y connait en jeux Marvel puisqu'il a été lead producer de la campagne de Marvel's Avengers (qui était vraiment bien malgré les soucis du jeu) puis senior producer sur Marvel's Guardians of the Galaxy, autant dire que ça démarre bien. Il est entouré par des vétérans de l'industrie, dont Ian Frazier, Maëlenn Lumineau et JF Poirier, tandis que Marvel Games chapeaute le tout.

La trame du jeu sera originale et utilisera la riche histoire des comics Iron Man pour dépeindre la complexité, le charisme et le génie créatif de Tony Stark, tout en nous permettant de vraiment nous faire ressentir le fait de jouer ce super-héros.

« Nous sommes ravis de collaborer avec la talentueuse équipe de Motive Studio afin de donner vie à leur vision originale de l'un des personnages les plus importants, les plus puissants et les plus aimés de Marvel », a déclaré Bill Rosemann, Vice-président et Directeur créatif de Marvel Games. « Leur expérience en matière de création d'univers et de gameplay combinée à leur passion pour ce personnage nous sera d'une aide précieuse dans le but d'offrir une lettre d'amour à un héros légendaire sous la forme du jeu vidéo Iron Man ultime. ».

« C'est un honneur et un privilège d'avoir l'opportunité de réaliser un jeu vidéo basé sur l'un des super-héros les plus emblématiques au monde », a déclaré Olivier Proulx, Producteur exécutif chez Motive Studios. « Nous avons une opportunité exceptionnelle de créer une histoire nouvelle et unique que nous pouvons faire nôtre. Marvel nous encourage à créer quelque chose de nouveau. Nous avons beaucoup de liberté, ce qui est très stimulant pour l'équipe. »