Iron Man : le moteur de jeu dévoilé, il est étonnant

Il y a maintenant plus d'un an, Electronic Arts officialisait un jeu vidéo sous licence Iron Man, développé par Motive Studios. Le studio est connu pour Star Wars Battlefront II, Star Wars: Squadrons et le remake de Dead Space, trois titres qui ont été créés grâce au moteur Frostbite Engine, conçu par DICE pour la franchise Battlefield et donc propriété d'EA Games.

Mais pour le jeu vidéo Iron Man, il va y avoir du changement. Le manager général de Motive Studios, Patrick Klaus, a pris la parole sur le site officiel d'EA Games afin de parler des actualités de son studio, dont le retour au bureau à Montréal pour les employés, mais il évoque également le prochain projet de Motive Studios. Il faudra se montrer patient, le jeu Iron Man est toujours en pré-production, les développeurs prennent leur temps pour poser de bonnes bases de travail, mais surtout, le titre utilisera l'Unreal Engine 5 d'Epic Games, et non le Frostbite Engine maison.

Patrick Klaus explique que ce choix de moteur de jeu va « permettre à l'équipe de développement d'opérer sa magie et de créer quelque chose de vraiment spécial » pour le jeu Iron Man, que tous les fans de la franchise Marvel attendent évidemment. En attendant, vous pouvez trembler avec le remake de Dead Space, vendu à partir de 44 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.