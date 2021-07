Dead Space : le remake par Motive officiellement confirmé sur next-gen par un teaser excitant !

La fermeture de Visceral Games avait éteint les espoirs d'un Dead Space 4, mais la licence n'en reste pas moins très appréciée par les joueurs. Alors quand des rumeurs sérieuses ont fait état d'un retour de la saga à l'EA Play Live avec un épisode inédit signé Motive Studios, à mi-chemin entre le remake et le reboot, la flamme a vite été ravivée.

Et il y avait de quoi, car un nouvel épisode a bien été confirmé lors de l'évènement ! Le one more thing de la conférence fut sans grande surprise un teaser pour le projet, qui s'appelle juste Dead Space. Et pour cause, il s'agira d'un remake de l'aventure d'Isaac Clarke dans l'USG Ishimura, par Motive Studios donc. Le titre tournera sous Frostbite Engine et apportera « de nombreuses améliorations à la jouabilité tout en restant fidèle à l'esprit du jeu original ».

Dead Space, grand classique du genre « survival horror » dans l'espace, est de retour dans une version entièrement reconstruite par Motive Studios pour une expérience plus riche et plus immersive que jamais. Grâce à la puissance du moteur Frostbite et des consoles de la nouvelle génération, ce remake offre des graphismes d'un réalisme époustouflant et apporte de nombreuses améliorations à la jouabilité tout en restant fidèle à l'esprit du jeu original. Simple ingénieur chargé de réparer l'USG Ishimura, un gigantesque vaisseau spatial, Isaac Clarke va vite comprendre que les choses ont très, très mal tourné. L'équipage a été massacré et infecté par un fléau extraterrestre... et Nicole, sa partenaire bien-aimée, est perdue quelque part à bord du vaisseau. Uniquement armé de ses outils et de ses compétences scientifiques, Isaac va tenter de découvrir la cauchemardesque vérité qui se cache à bord de l'Ishimura. Pour y parvenir, il devra non seulement lutter pour sa survie face aux créatures hostiles appelées « nécromorphes », mais aussi préserver sa santé mentale en dépit des horreurs indicibles qui se dresseront sur sa route. « La franchise Dead Space a eu un énorme impact sur le genre survival horror lorsqu'elle est apparue il y a 12 ans, et je suis venu chez Motive d'abord en tant que fan, désireux de travailler sur ce jeu en particulier » précise Philippe Ducharme, producteur principal de ce nouveau Dead Space. « Chez Motive, nous avons une équipe passionnée qui aborde ce remake comme une lettre d'amour à la franchise. Revenir à l'original et avoir la possibilité de le faire sur les consoles de nouvelle génération était un défi extrêmement excitant pour nous. Afin de moderniser le jeu, nous avons contacté des fans engagés et les avons invités à nous faire part de leurs retours depuis les premières étapes de la production, afin de proposer le jeu Dead Space dont ils rêvaient sans oublier les nouveaux joueurs ».

Dead Space, nouvelle version, est prévu sur PC, PS5 et Xbox Series X|S à une date encore inconnue. Si vous ne l'avez pas dans votre collection, Dead Space 3 est disponible pour 16,49 € sur Amazon.fr.