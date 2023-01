Dead Space : les configurations minimale et recommandée PC dévoilées, et un point sur les modes d'affichage next-gen du remake

Nous ne sommes plus qu'à quelques jours de la sortie de Dead Space, le remake sur PC, PS5 et Xbox Series X|S du survival horror culte de 2008. Motive Studios et Electronic Arts ont encore quelques petites choses à présenter aux joueurs avant le lancement, notamment sur le plan technique, avec l'introduction des modes d'affichage PS5 et Xbox Series X|S.

Le topo est simple : vous devrez choisir entre un mode Qualité à 30 fps, mais pouvant tourner jusqu'en 4K avec du ray tracing, et un mode Performance à 60 fps, pouvant afficher du 1440p sans ray tracing. En toute logique, la résolution devrait être à chaque fois plus faible sur Xbox Series S, puissance en moins oblige.

Sinon, les développeurs ont aussi révélé les configurations minimale et recommandée sur PC, afin de vous permettre de savoir si vous pourrez faire tourner le titre sur vos machines.

Configuration minimale Configuration recommandée Système d'exploitation Windows 10 64 bits Processeur Ryzen 5 2600x

Core i5 8600 Ryzen 5 5600x

Core i5 11600K Mémoire vive 16 Go de RAM Carte graphique AMD RX 5700

GTX 1070 Radeon RX 6700 XT

Geforce RTX 2070 DirectX Version 12 Stockage 50 Go d'espace libre

La date de sortie de Dead Space est calée au 27 janvier 2023, et vous pouvez précommander votre exemplaire à partir de 79,99 € sur Amazon.fr. Sa bande-annonce de lancement a été diffusée plus tôt cette semaine.

Lire aussi : Dead Space : sa suite offerte en bonus de précommande, et même pas besoin de DeLorean