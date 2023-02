Dead Space : EA Games envisage de faire des remakes des épisodes 2 et 3

Apparemment Dead Space Remake déçoit niveau ventes, avec des chiffres qui seraient en dessous de ceux de The Calisto Protocol, dont la réception critique a été beaucoup moins bonne. D'ou la réticence de EA d'embrayer directement sur un prochain jeu (quel qu'il soit) et ce sondage pour se donner une idée de l'intérêt de poursuivre avec la licence.



Quoi qu'il en soit, si les chiffres sont vraiment faibles, je pense qu'il y aura peu de chances de voir un opus original être développé, qui demanderait plus de temps et de ressources a être produit qu'un remake du deuxième ou troisième opus. Reste à voir si EA complétera la trilogie ou non.