RUMEUR : Electronic Arts et Motive vont annoncer le retour d'une « licence installée » lors de l'EA Play Live, enfin le retour de Dead Space ?

Electronic Arts n'était pas présent à l'E3 2021, mais il nous fera des annonces lors de son propre évènement, l'EA Play Live, le 22 juillet 2021. Et il aura des choses à nous présenter, entre Battlefield 2042, Lost in Random, Madden NFL 22, FIFA 22 et NHL 22, mais aussi potentiellement des projets plus lointains comme RushHeart, les prochains EA Sports PGA Tour, Need for Speed et Skate, ou encore Mass Effect Next et Dragon Age Next.

Nous aurons peut-être aussi la chance d'y découvrir des projets encore secrets. C'est en tout cas ce que pense Jeffrey Grubb, journaliste de VentureBeat qui commence à être connu pour ses sources et ses leaks. Il avait déclaré en mars que Motive Studios, qui planche sur plusieurs projets après Star Wars: Squadrons, œuvrait sur le retour d'une « licence installée » qui allait rendre les joueurs « heureux ».



La semaine dernière, il a rajouté lors du dernier numéro de son podcast que ce mystérieux projet serait introduit à l'EA Play Live, « si nous ne sommes pas morts avant ».

Je ne sais pas tout, mais je sais une chose. C'est lui - c'est LE jeu - et nous allons le voir... Si nous ne sommes pas morts avant.

Une franchise appréciée par les fans, dont le retour est plus attendu que celui de n'importe quelle autre série d'Electronic Arts ? Entre ces propos et l'utilisation du mot « dead », beaucoup pensent que Jeff Grubb tease un retour de Dead Space, licence arrêtée après la fermeture de Visceral Games, qui avait pourtant un Dead Space 4 en tête. Mais sans théoriser aussi loin, il semblerait donc que Motive présente un titre qui va hyper plus d'un joueur le mois prochain...

