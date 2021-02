RUMEUR sur Gaia : le projet secret de Motive Studios annulé par Electronic Arts, après 6 ans de développement

Le dernier EA Play Live avait mis la lumière sur 4 futurs projets next-gen d'Electronic Arts, dont un projet innovant qui « mettra le pouvoir et la créativité entre nos mains » signé Motive Studios. Selon l'infatigable Jason Schreier de Bloomberg, ce projet s'appelait Gaia, et ne verra finalement jamais le jour.

Dans la lignée du clap de fin pour Anthem Next et de la restructuration de ses investissements, EA aurait décidé de mettre fin au développement du jeu vidéo. Les sources du journaliste lui rapportent que l'équipe basée à Montréal avait pourtant débuté les premières ébauches de la production en 2015, et qu'elle avait subi un reboot majeur au moins une fois durant les 6 dernières années. Le processus créatif était à priori « turbulent », et les départs des cadres au fur et à mesure des obstacles n'auraient pas aidé : nous n'aurons donc probablement jamais l'occasion de mettre la main sur le fruit de leur travail.

La seule bonne nouvelle, c'est que d'après Jason Schreier, le studio derrière Star Wars: Squadrons (disponible pour 23,99 € sur Amazon.fr) ne va pas fermer, et va continuer à travailler pour Electronic Arts. Il annonçait dernièrement vouloir délaisser progressivement son jeu de vaisseaux spatiaux pour se concentrer sur l'avenir, reste désormais à savoir de quoi il sera fait.

