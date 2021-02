Star Wars: Squadrons, le programme des nouveautés de 2021 se précise, c'est déjà le début de la fin

Motive Studios avait donné la couleur dès le départ : Star Wars: Squadrons n'est pas un jeu live service. Pourtant, il a eu droit à de nombreuses mises à jour d'équilibrage, de nouvelles récompenses à débloquer et du contenu cosmétique supplémentaire depuis son lancement, ce qui n'est pas si loin du modèle économique dont veut s'écarter le projet, microtransactions mises à part.

Le dernier gros patch date de décembre, mais d'autres ponctuels sont arrivés depuis, à l'instar de la mise à jour changeant quelques paramètres de l'expérience cette semaine. Mais quand s'arrêteront donc ces ajouts de nouveautés ? Motive fait le point à ce sujet, et annonce que plusieurs mises à jour côté serveur seront faites dans les semaines à venir, sans besoin de télécharger quoi que ce soit. Des objets cosmétiques feront aussi leur apparition, et la dernière salve d'éléments du genre est prévue pour le 4 mai (May the 4th, jour de célébration de la franchise), suite à quoi seules quelques récompenses d'Opérations inédites seront proposées. Les développeurs commencent d'ailleurs déjà à se consacrer à leur prochain jeu, et vont donc progressivement lâcher leur bébé cette année.

Héros de la Nouvelle République ! Fidèles partisans de l'Empire Galactique ! Pilotes. Nous sommes ravis de voir à quel point vous profitez de Star Wars™: Squadrons. Au cours des derniers mois, nous vous avons offert du contenu surprise, corrigé des bugs, ajouté des combats personnalisés et rééquilibré le jeu. Pendant ce temps, nous avons aussi adoré assister aux tournois organisés par la communauté comme la Calrissian Cup ! Nous avons apprécié nous mettre en retrait et devenir fans de votre travail. Merci à tous les membres de la communauté qui ont organisé et participé à ces combats. Pour cette nouvelle année, nous voulions tous vous informer de ce qui vous attend dans Squadrons. Tout d’abord, au cours des prochaines semaines, nous équilibrerons les chasseurs et les composants et nous ajusterons les paramètres de matchmaking pour vous fournir la meilleure expérience à l’avenir. Nous avons pris en compte vos retours, merci pour votre participation ! Tout ceci sera fait via des modifications côté serveur, aucune mise à jour ne sera nécessaire (quelque temps d’arrêt, peut-être). De plus, de nouveaux objets cosmétiques sont prévus ! De nombreuses nouvelles options de personnalisation ont déjà été ajoutées au jeu et seront disponibles dans les Opérations et les événements spéciaux. Il reste également deux récompenses Twitch Prime, ne les manquez pas ! Le dernier largage d’objets cosmétiques est prévu le 4 mai, même si de nouvelles récompenses d’Opération arriveront ensuite. Continuez à relever les défis en ligne dans les Combats aériens et les Batailles de flotte pour les débloquer. Nous demandons à tous les explorateurs de données de ne rien révéler à leur sujet (les surprises sont marrantes) ! Pour en savoir plus sur le fonctionnement des Opérations, consultez notre Briefing pilote à ce sujet. Comme toujours, merci pour votre soutien. Revisiter cette expérience de chasseur classique dans une nouvelle ère du jeu vidéo a été incroyable. Nous allons commencer à travailler sur nos prochains projets (tout en restant au chaud pendant l’hiver !), mais nous gardons un œil sur ce que vous faites. À la prochaine. On se revoit dans les étoiles, pilotes. Foncez ! — L’équipe Star Wars: Squadrons

C'est donc le début de la fin pour Star Wars: Squadrons, qui aura tout de même droit à un beau suivi par des développeurs qui semblaient ne rien prévoir d'autre que des patchs techniques. Si l'aventure vous tente, le jeu est disponible à partir de 23,99 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : TEST de Star Wars: Squadrons, la tête dans les étoiles