Star Wars: Squadrons, pas de live service ni de microtransactions prévus

Les « jeux vidéo en tant que service », avec des ajouts de contenu réguliers, gratuits ou payants, c'est quasiment la norme pour toutes les expériences multijoueurs modernes. Alors quand un titre décide de se détacher de ce modèle, il y a de quoi être curieux. C'est pourtant bien ce que compte faire Star Wars: Squadrons, le jeu de batailles de vaisseaux spatiaux d'Electronic Arts présenté avec du gameplay et plein de détails à l'EA Play Live.

Interrogé par GameInformer, le directeur créatif de Motive Studios a expliqué qu'il ne voulait pas proposer de live service, avec des mises à jour de contenu, des DLC ou un système de saisons avec des éléments cosmétiques, ni de microtransactions. L'expérience complète voulue par les développeurs sera disponible de base, même si la porte n'est pas totalement fermée à des extensions.

Notre état d'esprit a été très old school. Nous essayons de faire de ce jeu un titre qui vaut ses 40 $, nous voulons être généreux envers les joueurs, et nous voulons que cela ressemble à une expérience complète. Notre idée, c'est de nous dire : « vous nous avez donné vos 40 $, voici un jeu que vous allez adorer, merci ». Nous n'essayons pas de le construire autour d'une stratégie de live service. Il est construit comme un jeu qui est complet et génial en soi. Cela ne veut pas dire que nous n'ajouterons jamais rien, je suppose que nous pourrions, mais ce n'est pas le but d'en faire un jeu live service.