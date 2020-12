Star Wars: Squadrons, parties personnalisées, TrackIR et nouveaux vaisseaux disponibles avec la mise à 4.0

Non, Star Wars: Squadrons n'est pas un jeu live service, mais Motive en est déjà à la troisième mise à jour majeure en quelques semaines pour son jeu de combats de vaisseaux spatiaux. Après avoir apporté du contenu supplémentaire, des correctifs et des améliorations sur next-gen avec le patch 3.0, la version 4.0 a été déployée en fin de semaine passée avec quelques nouveautés.



Au programme, des parties personnalisées en Multijoueur et en Entraînement, la compatibilité avec TrackIR sur PC, des corrections techniques pour la version VR, un ajustement du système de progression, des éléments cosmétiques qui seront à remporter au fil des semaines, et surtout deux vaisseaux additionnels, le B-Wing de la Nouvelle République et le Défenseur TIE de l'Empire. En attendant la traduction française, vous pouvez retrouver les nouveautés dans le changelog en anglais ou dans une bande-annonce dédiée.

Star Wars: Squadrons est disponible à partir de 34,99 € sur Amazon.fr.