Star Wars: Squadrons, deux extensions gratuites prévues pour la fin d'année avec une carte et des vaisseaux inédits

Avant le lancement de Star Wars: Squadrons le mois dernier, Motive Studios et Electronic Arts avaient déclaré que le contenu du jeu ne bougerait pas et qu'il n'y aurait donc pas d'ajout au fil des mois à la manière des jeux d'antan. Sauf que le bon accueil de la presse et d'une partie des joueurs a fait changer d'avis les responsables, puisqu'après l'arrivée d'éléments cosmétiques aux couleurs de la série The Mandalorian, nous apprenons que deux autres petites extensions sont prévues en novembre et décembre.

Ces extras entièrement gratuits sont décrits comme une reconnaissance de la passion de la communauté par les développeurs, inspirés par les retours et demandes qui ont pu être émis. Dès le 25 novembre, la mise à jour 3.0 viendra corriger les soucis encore présents et effectuer quelques équilibrages, en plus d'ajouter la carte de Port Fostar (Fostar Haven) au multijoueur (Combat aérien et Batailles de flotte). Il s'agit pour rappel de la map servant au prologue, rien d'extravagant pour le coup, mais c'est toujours ça de pris. Un certain travail a tout de même été effectué dessus pour l'occasion, 4 ans s'étant écoulés dans le scénario, la station a donc un peu évolué. Quatre nouveaux composants de vaisseau seront également ajoutés :

Chasseur TIE/LN, X-Wing T-65B, Bombardier TIE/SA et Y-Wing BTL-A4 : Kit d'Extension de Boost ;

Intercepteur TIE/IN, A-Wing RZ-1, Chasseur TIE/LN et X-Wing T-65B : Missiles ioniques ;

Bombardier TIE/SA, Y-Wing BTL-A4, Chasseur TIE/LN et X-Wing T-65B : Prototypes de Torpilles Perforantes ;

Faucheur TIE/RP et U-Wing UT-60D : Tourelle Lance Missiles Anti-Matière.

En décembre, la mise à jour 4.0 apportera au pied du sapin deux nouveaux vaisseaux, un pour chaque camp ! Il s'agit du B-Wing côté Nouvelle République (Bombardier), avec une skin tirée de l'Épisode VI en bonus, et du Défenseur TIE pour l'Empire (Chasseur). Ils pourront utiliser les éléments de leur classe en plus de disposer de leurs propres caractéristiques. Mais ce n'est pas tout, car des matchs personnalisés pourront eux être créés d’un à cinq joueurs répartis en deux équipes, le tout sur les sept cartes disponibles dans les deux modes multijoueurs. Plusieurs restrictions et modificateurs (bouclier, dégâts, santé, etc.) feront partie des paramètres pouvant être modifiés à loisir.

Voilà plusieurs bonnes raisons de relancer Star Wars: Squadrons d'ici la fin de l'année pour s'adonner à quelques joutes spatiales.

